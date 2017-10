L'Estat posa en marxa les juntes electorals per a les eleccions del 21-D

El 'Butlletí Oficial de l'Estat' (BOE) ha publicat aquest dimarts la llista de vocals de la Junta Electoral Central, així com els vocals i suplents de procedència judicial tant de les juntes centrals com provincials.

Aquests nomenaments suposen el primer tràmit de cara a la convocatòria d'eleccions. Tal com va anunciar el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, els comicis se celebraran el pròxim 21 de desembre perquè Catalunya torni a la "legalitat".

Els vocals designats per l'executiu espanyol son Andrés

Betancor Rodríguez, Ángela Figueruelo Burrieza, Lourdes López Nieto, Inés Olaizola Nogales i Carlos José Vidal Prado.

La Junta Electoral Central, que és l'òrgan superior de l'Administració Electoral d'Espanya, va apuntar que l'1 d'octubre "no hi va haver a Catalunya cap procés que pugui ser considerat com a referèndum en cap de les modalitats previstes en l'ordenament jurídic".