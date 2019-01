La jutge degana de Barcelona sobre la presó preventiva dels líders sobiranistes: "Hi havia altres possibilitats"

La jutge degana de Barcelona, Mercè Caso, ha considerat que "hi havia altres possibilitats" alternatives a la presó provisional per als nou líders independentistes investigats pel referèndum de l'1 d'octubre amb la finalitat de garantir la seva presència en el judici. I ha afegit que li hauria agradat que el Tribunal Suprem les usés.

En una entrevista d'Europa Press, Caso ha afirmat: "Tant de bo el Tribunal Suprem hagués pres una decisió diferent pel que fa a la situació personal dels acusats. Jo crec que hi havia altres possibilitats i a mi m'hauria agradat que les fes servir".

Malgrat considerar que hi havia altres possibilitats, ha precisat: "No vull dir en absolut que sigui il·legal, el manteniment de la presó tenia els seus fonaments i això és el que va valorar el tribunal".

"Evidentment, el tipus delictiu pel qual s'està acusant és un tipus molt greu, i el risc de fuga no és cap tipus d'especulació, perquè hi ha persones que han fugit, de manera que no és cap tipus de fantasia", ha afirmant. Així, considera que el Suprem sí que ha entès que es donaven les circumstàncies que justifiquen la mesura de la presó provisional.

Sobre aquest tema, la degana dels jutges barcelonins ha puntualitzat: "Podíem garantir la seva presència sense la necessitat d'una presó provisional tan llarga, i insisteixo: en ells i en qualsevol altra persona. La presó provisional és una mesura que mai pot ser una sentència anticipada".

"A mi no m'agrada la presó provisional gairebé mai, sobretot si hi ha altres possibilitats de garantir la presència de l'acusat a la vista i es garanteix que no hi ha destrucció de proves ni reiteració delictiva", ha apuntat.

Rebel·lió

Sobre l'acusació de delicte de rebel·lió als principals líders del Procés, ha afirmat: "Personalment, em costa molt emmarcar l'alçament públic que descriu el tipus penal amb el que ha succeït aquí. Jo crec que és difícil d'emmarcar". Ha precisat, però, que parla com a jutge de la jurisdicció civil.

Ha afegit que, com en la medicina, "la valoració dels fets i la determinació del diagnòstic no sempre són exactament iguals per a tothom", ja que davant d'una determinada simptomatologia diversos metges poden donar un tractament diferent.

Judici al Procés

La degana s'ha mostrat "absolutament convençuda" que el judici pel procés sobiranista al Suprem i al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) se celebrarà amb respecte a totes les garanties processals.

Segons ella, el Suprem "no entrarà a valorar les idees polítiques de ningú ni el projecte polític de ningú, i això està claríssim", i ho ha argumentat dient que segueixen en actiu polítics que són independentistes.

"No és un judici contra les idees ni contra els projectes, és un judici en relació amb fets", i el que es determinarà és si els acusats van cometre els fets i si aquests s'emmarquen en el Codi Penal.

Sobre les paraules del president de la Generalitat, Quim Torra, amb què va assegurar que no acceptarà una condemna, la jutge degana s'ha mostrat convençuda que, "si és el president de tots, es mantindrà dins de la legalitat vigent".