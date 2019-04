Batet avisa ERC que condicionar una investidura a l'autodeterminació seria negar el diàleg

La candidata del PSC al 28-A, Meritxell Batet, ha subscrit aquest dimarts la voluntat del PSOE de no "negociar" una eventual investidura de Pedro Sánchez amb ERC si no renuncien a l'autodeterminació, tal com ha avançat l'ARA. "Mentre hi hagi un govern socialista no es produirà un referèndum d'autodeterminació [...] Posar això sobre la taula és tant com negar la intenció de dialogar", ha argumentat la ministra en una atenció als mitjans a Sant Adrià del Besòs, i ha afegit que si el referèndum és una "condició" serà "molt difícil" comptar amb els vots republicans per a una investidura.

Un dia després que el PSOE hagi fet públic el seu programa, en el qual s'explicita el rebuig a l'autodeterminació, Batet ha insistit que aquest dret "no existeix" i que els socialistes no acceptaran "mai" un altre "referèndum il·legal". "N'hi ha hagut dos i no han servit per a res", ha afegit en referència al 9-N i l'1-O, hi ha conclòs: "Apostem pel diàleg, però s'ha de donar dins del marc legal".

En aquesta defensa de la llei, també ha carregat contra el 155 permanent que proposen el PP i Cs i que el PSOE també ha censura al seu programa. "No es donen en absolut les circumstàncies", ha assenyalat la cap de llista, i ha afegit que intervenir ara Catalunya suposaria una "ruptura" del marc constitucional. Al seu parer, de fet, amb la proposta recentralitzadora de Pablo Casado i Albert Rivera demostra que els seus dos partits "mai han cregut en la Constitució".

Batet, que ha fet una passejada pel Mercat de Sant Adrià, ha volgut destacar l'eix social com un dels "principals" del programa socialista, i en especial les mesures previstes per combatre la pobresa infantil. Després de recordar que en deu mesos de govern s'ha creat un alt comissionat per abordar aquesta realitat, ha denunciat que la "pinça" entra la dreta i els independentistes preveia uns pressupostos amb 600 milions per abordar la pobresa infantil.