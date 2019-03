Bonvehí es reuneix amb Puigdemont a Waterloo per tancar la llista del 28-A

Les reunions es multipliquen en les últimes hores al voltant dels espais sorgits a l'entorn de l'antiga CDC, amb la urgència que provoca la proximitat de les eleccions del 28 d'abril. La última trobada important és la que han mantingut aquest dissabte a Waterloo (Bèlgica) el president del PDECat, David Bonvehí, i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, tal com ha avançat Nació Digital i ha confirmat l'ARA. Bonvehí ja es va reunir aquest divendres a la presó de Soto del Real amb l'altre principal dirigent de la Crida, Jordi Sànchez. L'objectiu de les trobades, segons les fonts consultades, ha estat trobar la fórmula electoral amb la que Junts per Catalunya es presenti a les eleccions espanyoles. Bonvehí hi ha anat acompanyat d'una delegació del partit.

La llista de noms és una de les qüestions més importants a esclarir. Sànchez podria acabar sent el número 1 a les generals, però les incògnites són moltes al voltant dels candidats que l'haurien d'acompanyar. El PDEcat ja ha completat les ternes per escollir els candidats comarcals, però encara no ha ordenat la llista. I, un cop ho faci, encara hauria de repetir l'operació per creuar-les amb els candidats que proposin els entorns de Puigdemont i Sànchez. De moment, la Crida s'ha limitat a consultar als seus socis si volen presentar "una candidatura tan unitària com sigui possible de cara al 28 d'abril entre formacions independentistes i sobiranistes partidàries del dret a decidir".

Els dubtes per repetir al Congrés

Entre els candidats que opten a repetir presència a la llista al Congrés hi ha molts dels que han ocupat fins ara un escó a les corts espanyoles. Fins i tot els que s'han mostrat més crítics amb Puigdemont i la Crida, com Jordi Xuclà, que és un dels noms proposats per la territorial del PDEcat de La Garrotxa (va quedar segon en les votacions). També hi és Marta Pascal, proposada per la territorial d'Osona, Ferran Bel, pel Baix Ebre, i la vicepresidenta del partit, Míriam Nogueras, que ha estat primera en la terna del Vallès Oriental.

El fins ara portaveu del PDECat al Congrés, Carles Campuzano, ha estat escollit com a candidat únic per la territorial del Garraf. De fet, no s'ha arribat ni a votar. L'agrupació comarcal ha fet arribar un comunicat a la direcció del partit criticant que el partit no hagi convocat primàries per al cap de llista i proposant a Campuzano perquè lideri la candidatura, si no ho acaba fent finalment "un dels companys presos polítics". Algun membre de l'agrupació ha denunciat que no s'hagi arribat a fer la terna i que Campuzano hagi estat escollit sense debat.