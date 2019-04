Borràs, sobre el recurs de Cs i el PP: "La resposta més incontestable és que el 28-A s'omplin les urnes de Puigdemont"

Des de la Llotja de Lleida i davant de mig miler de persones, la candidata de JxCat Laura Borràs ha cridat a respondre el recurs de Cs i PP contra la candidatura de Carles Puigdemont a Europa amb vots per JxCat el 28-A. Davant la possibilitat que no el deixin presentar als comicis -la JEC decidirà el dia 28-, la candidata ha demanat "ser responsables" i donar suport a les urnes el qui és, segons Borràs, l'"altaveu" de l'independentisme a Europa.

"El recurs més incontestable és que diumenge s'omplin les urnes de vots de Puigdemont", ha assegurat. "Proven cada dia que renunciem, però no ho aconseguirem", ha afirmat, "el que no denuncien a través del diàleg ho intenten amb la denúncia", ha afegit.

Borràs s'ha referit al darrer recurs de Cs i el PP contra la candidatura de Puigdemont, Comín i Ponsatí perquè no es pugui presentar a les europees. "És gravíssim, els hem de recordar que és un home lliure a Europa. És el nostre altaveu a Europa i per això el volen silenciar", ha expressat, afegint que JxCat hi presentarà al·legacions -la JEC decidirà dilluns 29 d'abril-. La número tres per Barcelona, Míriam Nogueras, ha afegit que "volen apartar Puigdemont perquè ha aconseguit vèncer a l'Estat".

Mas apel·la al votant de JxSí

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha cridat a passar el rasclet aquests darrers dies per convèncer els indecisos i ha apel·lat al votant de Junts pel Sí perquè opti, en aquests comicis, per la llista de Jordi Sànchez.

"Si no els podem guanyar en la repressió, sí que els podem guanyar en la votació i això depèn de diumenge", ha afirmat l'excap de l'executiu, afegint que també "són molt importants" les eleccions municipals i les europees. "Que ningú s'adormi, que ningú es despisti, aquests dies serveixen per convèncer a la gent que ens ha votat tantes vegades", ha asseverat Mas. Per exemplificar-ho, ha fet referència a la coalició de Junts pel Sí: "Allò va ser l'expressió de la unitat i del que tantes vegades la gent ens havia demanat. El que s'assembla més a JxSí és Junts per Catalunya".

L'expresident ha lamentat que no s'hagi pogut reeditar la coalició, malgrat que ha evitat les crítiques a Esquerra. "Ja intuïu tots per què", s'ha limitat a dir.

En contra del vot útil i del PSC

Aquest dijous a Lleida, també ha intervingut el portaveu adjunt de JxCat al Parlament, Eduard Pujol, que aquests dies de campanya ha participat en actes al territori de Ponent. Per reclamar el suport a JxCat i ser "fort" a Madrid, ha recordat que amb influència a Madrid fins i tot José María Aznar, el "més espanyol de tots", va suprimir el servei militar obligatori. "Què no farà Pedro Sánchez?", s'ha preguntat. Ara bé, també ha avisat, que si no necessita els independentistes, el PSOE tornarà a aplicar el 155. "Ja ho ha fet", ha insistit.

Insistint en la mateixa idea, l'alcaldable per Lleida i fins ara diputat al Congrés, Antoni Postius, ha demanat "no fer cas del vot útil" i anar a votar "sense por" el proper 28 d'abril. "Que no ens enganyin, aquí a Lleida ja sabem què és el tripartit del 155", ha asseverat, en relació al pacte dels socialistes amb Cs.

A l'entrada de l'acte hi havia una desena de manifestants dels CDR, que reclamen la implementació del resultat de l'1 d'octubre. "No us oblideu del mandat de el'1 d'octubre, és vinculant", ha afirmat un dels manifestants. La candidata Laura Borràs, que s'hi ha acostat a parlar i a donar-los la mà, ha afirmat que ella "no oblida l'1 d'octubre".