Bosch anuncia la seva intenció d'obrir delegacions a l'exterior als cinc continents

El nou conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, ha anunciat avui en una entrevista a TV3 que el seu objectiu és obrir delegacions a l'exterior arreu del món. "Els informes que pugui fer el ministre d'Exteriors, Josep Borrell, sobre les delegacions exteriors no són vinculants, i en la tercera fase volem ser presents a tot el món, als cinc continents, per tenir-hi relacions fluïdes", ha revelat el nou titular d'Acció Exterior. Borrell s'ha oposat a l'obertura de sis noves delegacions –Lisboa, Estocolm, Viena, Zagreb, Tallinn i Beirut– que el departament que comandava Ernest Maragall havia posat en marxa amb un informe on sentencia que les oficines del Govern són "lesives per als interessos de l'Estat". Arran de la intervenció de la Generalitat amb l'article 155 , el govern de l'Estat va tancar totes les delegacions tret de la Brussel·les en estar reconeguda estatutàriament, però des del mes de juny el seu antecessor, Ernest Maragall, ha anat reobrint o ultimant l'obertura de les oficines que té la Generalitat a Londres, Berlín, Roma, Ginebra i Washington.

Bosch també ha revelat que ja s'ha posat en contacte amb Borrell, amb qui té previst reunir-se: "S'ha de parlar amb tothom, també amb els rivals amb qui tens un punt de vista totalment diferent, com defensava Desmond Tutu", ha destacat. El nou conseller iniciarà una ronda de visites a les grans capitals europees amb la voluntat d'internacionalitzar el conflicte: "Vull explicar la veritat, que la independència cada cop és més majoritària a Catalunya, que seria positiu per a Europa i que ens trobem davant d'un estat que aposta per la repressió". "Abans que independentistes som demòcrates i l'Estat va combatre el vot utilitzant la força l'1-O, i això és fàcil d'entendre a Europa, com també que hi ha presos polítics", ha afegit. "La resolució ha de ser democràtica i això s'entén a Europa", ha assenyalat Bosch, que ha lamentat que des de Madrid no es busqui una sortida política al conflicte. "El nacionalisme espanyol ho intenta bloquejar tot, com s'ha vist amb el Brexit, però Europa no sempre els fa cas com s'ha vist ara, i hem de convèncer que els excessos de l'autoritarisme de l'Estat no són bons. Hi ha esperança que Europa s'hi posi i treballin per la democràcia i els drets humans", ha remarcat.

Després de ser rellevat al setembre per l'exconseller d'Exteriors, Ernest Maragall, com a alcaldable per Barcelona, Alfred Bosch ha afirmat que "el més important és saber si el resultat és bo" i ha destacat que "se sent còmode" amb el seu nou càrrec com a conseller d'Exteriors. "Tots hem tingut dubtes, però vaig renunciar perquè penso que [Maragall] pot obtenir millors resultats i que a Exteriors puc fer una bona feina, i des que em van nomenar divendres treballo per explicar la situació de Catalunya al món", ha explicat Bosch, que ha dit que avui visitarà Raül Romeva a la presó de Lledoners per conèixer la seva experiència al capdavant de la conselleria i com a "gest simbòlic de restitució".

"Va ser una decisió conjunta i en vaig parlar amb Junqueras perquè per a mi no va ser fàcil, i quan vaig renunciar vam arribar a la conclusió que podia ser útil a Exteriors", ha admès. "Ens hem de fixar en el futur i si la feina és bona la jugada haurà sigut encertada", ha afegit sobre l'intercanvi de càrrecs amb Maragall. Sobre les eleccions municipals i les tempestuoses relacions que ha mantingut amb els comuns i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, Bosch ho ha atribuït al fet de ser oposició a l'Ajuntament. En aquest sentit, ha tret ferro al fet que la seva sortida obeeixi a la necessitat de teixir ponts amb els comuns per arribar a un acord en els pressupostos de la Generalitat. "Intentem arribar a acords amb tothom per avançar i estem obligats a fer-ho per garantir l'estat del benestar, i dialogarem amb tothom per aconseguir el màxim suport al Parlament", s'ha limitat a afirmar.