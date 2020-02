Budó, sobre la taula entre governs: "No ens apressa el calendari"

"No ens apressa el calendari": d'aquesta manera la portaveu i consellera de la Presidència, Meritxell Budó, ha refredat la possibilitat que la reunió entre el govern espanyol i la Generalitat sigui la setmana que ve. En la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu, la portaveu ha dit que "estan treballant perquè la negociació sigui un èxit" i que el calendari "no és una prioritat". Les declaracions contrasten amb les que ha dit el cap de files d'Esquerra al Congrés dels Diputats, així com també ha traslladat el govern espanyol.

Gabriel Rufián s'ha mostrat "absolutament convençut" que la taula entre governs es reunirà la setmana que ve. Al seu torn, la ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, ha assenyalat que mantenen el "compromís" que la reunió se celebri abans de final de mes. La Moncloa, a més, ha assenyalat que no vol entrar a valorar "les converses internes que pot tenir el govern de Catalunya", informa Mariona Ferrer i Fornells.

De fet, Budó s'ha reafirmat assegurant que qui posa sobre la taula fer la reunió al febrer és el president espanyol, Pedro Sánchez, i no el president de la Generalitat. Així, Budó ha obert la porta que la trobada es faci la primera o la segona setmana de març.

La consellera de Presidència tampoc ha volgut concretar res sobre la cimera independentista que es va produir ahir al Palau de la Generalitat. Ha mantingut que volen preparar la negociació amb "discreció" i tampoc s'ha mullat sobre si la figura del mediador és una condició 'sine qua non' per reunir per primer cop la taula entre governs. El mediador és un tema de tensió entre els dos socis de Govern, tot i que , des d'ahir, han evitat els retrets públics.

El que sí que ha dit Budó, però, és que totes les formacions independentistes van votar a favor al Parlament que hi hagués aquesta figura en la negociació, com una "garantia". Ara bé, el dubte és si aquesta pot ser una de les qüestions que es debatin a la primera reunió amb el govern espanyol o si el Govern exigirà que el mediador hi sigui ja d'entrada per trobar-se. La qüestió ha quedat sense resposta durant la roda de premsa.

651x366 Budó, sobre la taula entre governs: "No ens apressa el calendari" / GOVERN Budó, sobre la taula entre governs: "No ens apressa el calendari" / GOVERN

Equip tècnic nomenat pel president

D'altra banda, la portaveu de Govern ha recordat que abans de convocar aquesta primera taula entre governs cal fixar els membres de la delegació catalana més enllà de Torra i el vicepresident, Pere Aragonès, i més a més, determinar també qui forma part de l'equip tècnic que acompanyarà la negociació.

Aquest darrer grup és qui prepara l'ordre de dia de la reunió i, segons la portaveu, serà el president de la Generalitat qui el designarà. Una de les opcions és que els membres de l'equip també tingui perfil polític, ja que seria una manera de donar entrada als partits en la negociació.

Budó només ha desgranat els temes genèrics que la part catalana vol portar a la taula: "El contingut central és: l'exercici del dret a l'autodeterminació, la fi de la repressió amb una llei d'amnistia i la fi de la judicialització de la política".

En marxa la Comissió Bilateral

Del que sí que ha donat detalls la consellera de la Presidència és de la Comissió Bilateral. Ha dit que el conseller d'Exteriors, Alfred Bosch, portarà en la següent reunió del Consell Executiu l'esborrany de l'ordre del dia per tal de negociar amb el govern espanyol tot allò que té a veure amb els traspassos pendents de l'Estat i les qüestions que reclamin els departaments. Aquest ens està previst a l'Estatut i està format per membres del govern espanyol i català per tractar els conflictes competencials que sorgeixin.

Torra, a diferència del que volia ERC d'entrada, vol diferenciar clarament dues vies de negociació: la taula entre governs i la Bilateral. El primer fòrum ha de servir, segons el president, per negociar sobre "l'arrel" del conflicte polític, mentre que el segon ha de monotoritzar tot allò que té a veure amb la gestió del dia a dia, així com la reforma del sistema de finançament. És en la Bilateral que Torra vol tractar els 44 punts que Sánchez va posar sobre la taula en la reunió que van mantenir al Palau de la Generalitat.

651x366 El conseller d’Exteriors, Alfred Bosch, atenent la premsa després de reunir-se ahir a Barcelona amb diversos delegats del Govern. / ACN El conseller d’Exteriors, Alfred Bosch, atenent la premsa després de reunir-se ahir a Barcelona amb diversos delegats del Govern. / ACN