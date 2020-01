Budó afirma que la reunió dels presidents ha de servir per definir la taula de negociació entre governs

Entre l'última setmana de gener i la primera de febrer es farà la reunió entre el president de la Generalitat, Quim Torra, i el cap de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez. Després que ahir, el líder del PSOE situés la trobada a principis de febrer, la portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha confirmat que hi ha hagut converses perquè la trobada sigui el 30 o el 31 de gener o bé el 6 o 7 de febrer. Mentre que Sánchez ha emmarcat la reunió en una ronda de presidents autonòmics, Budó ha assegurat que aquesta primera trobada ha de servir per definir les condicions de la taula de negociació entre governs per "resoldre el conflicte polític". Tot i que encara no hi ha un lloc tancat a Barcelona, la portaveu ha dit que podria ser al mateix Palau de la Generalitat.

Budó ha insistit que la taula de diàleg que va pactar ERC amb el PSOE és un "acord entre partits" i que no vincula el Govern. En aquest sentit, ha dit que Torra vol "garanties" de compliment dels acords als quals s'arribi, però no ha volgut concretar si li exigirà un mediador –com va reclamar la setmana passada, per exemple, JxCat, després de la cimera independentista al Palau–. "El president va demanar un mínim comú denominador de l'independentisme per poder anar a negociar amb el president espanyol", ha dit Budó, que ha recordat que es va establir que fos l'autodeterminació i també la "fi de la repressió", inclosa l'"amnistia", tot i les diferències estratègiques entre partits i entitats.

D'altra banda, la portaveu del Govern també s'ha referit al pressupost de la Generalitat, que JxCat i Esquerra han pactat amb els comuns. Després de comunicar el pacte al consell executiu, Budó ha exposat que els comptes són "garantia d'estabilitat" i que la seva voluntat és poder-los "executar en la seva totalitat". En aquest sentit, ha descartat ara anticipar eleccions: "No tindria sentit aprovar pressupostos i convocar comicis".

Budó també ha explicat que el Govern no creu que pugui arribar una sentència ferma del Tribunal Suprem abans del mes d'abril contra Torra, de manera que s'ha mostrat convençuda que es podrà acabar el tràmit al Parlament i donar llum verda als comptes. Així, malgrat que la setmana passada sí que va contemplar eleccions aquest 2020, aquest dimarts s'ha mostrat convençuda que es podran executar en la seva totalitat i s'ha alineat amb el vicepresident, Pere Aragonès, que ha alertat aquest dimarts que uns comicis paralitzarien l'execució dels comptes de la Generalitat.