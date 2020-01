Sánchez es reunirà amb Torra a Barcelona a principis de febrer

Esquerra i el PSOE van pactar, a canvi de la investidura de Pedro Sánchez, que la taula de diàleg entre els executius català i espanyol començaria, com a molt tard, quinze dies després de la formació de govern a Espanya. Però dimarts que ve es complirà el termini sense que les dues parts s’hagin assegut a parlar. El president espanyol va anunciar ahir que té la intenció de reunir-se amb el president de la Generalitat, Quim Torra, durant la primera setmana de febrer a Barcelona. La constitució de la taula de diàleg, doncs, haurà d’esperar, i s’incompleix així un dels punts de l’acord amb els republicans, que van demanar un calendari transparent.

En la primera entrevista des de la investidura, concedida ahir a la nit a RTVE, Sánchez va treure ferro al retard i va justificar que al govern de la Generalitat hi seuen dos partits: ERC i Junts per Catalunya, que no va firmar l’acord. A canvi, es va comprometre a fer la reunió a Palau si és necessari i va anunciar una gira per tot l’Estat per reunir-se amb la resta de presidents autonòmics. Torra, això sí, serà el primer, després d’haver posat com a condició per donar suport a la taula de diàleg una primera reunió amb Sánchez. Els dos gabinets s’han compromès avui a tancar data, assenyalaven ahir fonts de Presidència, i havien proposat reunir-se el 30 o el 31 de gener o bé ja el 6 i 7 de febrer.

Defensant en tot moment el “diàleg” per solucionar el “conflicte polític” amb Catalunya, el president espanyol va insistir que de la taula de diàleg n’ha de sortir un “acord” que es tradueixi en una “votació de la societat catalana”. Sánchez, però, no va voler entrar en si hi hauria un referèndum o no. “Som molt conscients que existeixen moltes discrepàncies i fortes diferències: ells defensen l’autodeterminació, nosaltres l’autogovern”, va assenyalar. Torra, tal com es va fixar en l’acord de mínims de la cimera independentista de la setmana passada a Palau, traslladarà a Sánchez dues vies per resoldre el conflicte polític: l’autodeterminació i l’amnistia.

En aquest sentit, el president espanyol va insistir ahir que li agradaria que l’independentisme “deixés la via unilateral” i va recordar la recent decisió del sobiranisme escocès de no separar-se mai per aquesta via del Regne Unit. A més, va admetre que no se sentia “còmode” amb la crispació actual, i va demanar a l’independentisme que fes “autocrítica” pels esdeveniments d’ençà del 2017. Va escudar-se així en la declaració del major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, ahir a l’Audiència Nacional, que va defensar que la via unilateral va ser un “disbarat”.

L’entrevista va versar, sobretot, en preparar l’opinió púbica de cara a la reunió amb Torra. A les crides al diàleg s’hi va sumar la possibilitat de reformar el Codi Penal per reduir la pena al delicte de sedició. “Cal anar pas a pas; la crisi amb Catalunya ha demostrat que tenim un Codi Penal que no correspon a l’època en què vivim i caldrà parlar-ne al Congrés”, va assenyalar.

Un mes de desglaç

Després de no agafar-li el telèfon fins a sis cops, Sánchez va aixecar el veto a Torra pocs dies abans de Nadal, coincidint amb les negociacions per a la investidura. Ara bé, llavors va deixar clar que supeditava la trobada a rebre l’aval del Congrés i deixar d’estar en funcions a la Moncloa. Des de llavors que el to del president espanyol ha canviat de ple respecte a Catalunya, fins al punt que la Fiscalia divendres donava aire al president i avalava paralitzar-ne la inhabilitació. “Segueix sent el president de la Generalitat”, va assegurar Sánchez després del primer consell de ministres del nou govern sobre l’ordre de la Junta Electoral Central que ordenava (JEC) inhabilitar immediatament Torra com a diputat del Parlament.

Més enllà del conflicte amb Catalunya, Sánchez va anunciar ahir que el consell de ministres aprovarà avui la pujada del 2% del sou dels funcionaris i que té intenció d’aprovar els pressupostos abans del final de l’estiu i de pujar impostos als que “més tenen”, tal com defensen els seus socis de coalició. Va esquivar la pregunta de si confiava en ERC pels comptes i va assegurar que té la intenció de parlar amb totes les forces polítiques. La tramitació parlamentària, doncs, hauria de començar a caminar a partir de l’inici de la primavera, quan la taula de diàleg ja faci setmanes que estigui formada.