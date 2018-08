Els CDR convoquen una manifestació aquesta tarda per demanar al Govern que faci efectiu el "mandat de l'1-O i el 21-D"

Els Comitès de Defensa de la República han convocat per a aquesta tarda una concentració a Barcelona. Concretament, al carrer Casp amb Marina a les 18.30 h. El col·lectiu ho ha fet públic a través d'un tuit en què critica els passos que ha fet el Govern que es va constituir fa dos mesos: "Se'ns va dir que es treballaria per fer efectiu el mandat de l'1-O i el 21-D. Això no està passant, per això demà els ho deixarem ben clar".

ATENCIÓ TOTHOM AL CARRER



Fa més de dos mesos que es va formar govern i se'ns va dir que es treballaria per fer efectiu el mandat de l' #1O i el #21D

Això no està passant, per això demà els ho deixarem ben clar. #DesobediènciaODimissió #RepúblicaODimissió #VamVotarVamGuanyar pic.twitter.com/8D5Iud3JSS — CDR Catalunya (@CDRCatOficial) 1 de agosto de 2018

De fet, els CDR ja van fer una petició taxativa ahir en una publicació també a les xarxes socials, en què exigien al Govern que "desobeís o dimitís". I avisaven que "demostrarien" a l'executiu català que no estaven disposats "a fer cap pas enrere".

La concentració arriba just l'endemà de la primera reunió bilateral Generalitat-Estat en set anys. Una trobada que va servir per constatar les diferències entre els dos executius sobre el dret a l'autodeterminació i els presos polítics i exiliats.