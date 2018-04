El CDR de l'Eixample organitza una caminada de 24 hores al voltant de la Model dissabte

Després que l'ANC i Òmnium convoquessin una marxa de la plaça Sant Jaume a la presó Model de Barcelona el passat 16 de febrer, el CDR de l'Esquerra de l'Eixample ha organitzat una caminada de 24 hores al voltant del centre penitenciari des de les 12 hores d'aquest dissabte fins diumenge a la mateixa hora. La Caminada per la Llibertat és una iniciativa que vol reivindicar la llibertat pels presos polítics i recaptar diners per a la caixa de solidaritat contra els represaliats.

La jornada inclourà música en viu, una xocolatada, activitats infantils i una arrossada popular per cloure una caminada que els organitzadors obren a tothom per poder fer torns, especialment a la matinada la franja més complicada de cobrir. Els organitzadors, que oferiran una taula d'avituallament, expliquen que participar-hi és gratuït, tot i que es demanarà una aportació voluntària per a la samarreta de la caminada, l'arrosada i la xocolatada.