El CGPJ insta el TSJC a treure a concurs la plaça de la jutge Armas

La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha resolt que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha de treure la comissió de serveis de la jutge Mercedes Armas a concurs. El TSJC, que havia sol·licitat pròrroga d'aquesta comissió sense concurs, ha informat que traurà la plaça a concurs aquest dimecres, dia 6 de març.

El TSJC va sol·licitar el 5 de febrer a la CGPJ la renovació de la comissió de serveis que estava a punt de vèncer de la jutge Armas, que va instruir al setembre del 2017 la querella per desobediència, prevaricació i malversació contra els membres del govern de la Generalitat i va dictar el 27 de setembre la interlocutòria per impedir la votació en el referèndum de l'1 d'Octubre.

Dos dies més tard, el 7 de febrer, l'esmentada sala va nomenar el tribunal que enjudiciarà el delicte de desobediència de cinc membres de la mesa del Parlament i una diputada que el Tribunal Suprem va esqueixar de la causa de rebel·lió: Jesús Barrientos (president), Mercedes Armas i Carlos Ramos.

La jutge Armas va comunicar, dins del termini legal preceptiu, la seva decisió d'abstenir-se per haver dictat resolucions sobre la querella contra el Govern el setembre del 2017.

La jutge Armas va arribar al TSJC en comissió de serveis després de guanyar el concurs al febrer del 2017, procedent de la secció vuitena de l'Audiència Provincial de Barcelona. Des de llavors, la sala de govern ha proposat la seva renovació successiva diverses vegades, sense convocar concurs.

La llei orgànica del poder judicial estipula (article 216 bis 3) que les sales de govern que promoguin aquestes comissions "hauran de donar adequada publicitat perquè els jutges i els magistrats que poguessin estar interessats en el nomenament tinguin oportunitat de deduir la corresponent petició". I l'article 350 estableix que la designació per comissió de serveis "no podrà excedir d'un any prorrogable per un altre" (article 350).

La jutge Armas compleix el mes de març els dos anys. Per tant, quan la sala de govern del TSJC ha sol·licitat a la Comissió Permanent del CGPJ la renovació, el 5 de febrer, era conscient que la seva comissió de serveis, en cas que es concedeixi, superarà els dos anys que limita la llei.

L'associació de jutges de Catalunya Àgora Judicial va elevar escrit al CGPJ exigint la convocatòria d'un concurs per part de la sala de govern del TSJC, una iniciativa que ha resolt assumir la Comissió Permanent.