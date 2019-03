La CUP, sobre el retorn de Puigdemont: "No alimentem falses expectatives que no es poden complir"

La CUP ha criticat sense matisos l'anunci de l 'expresident Carles Puigdemont, candidat de JxCat al Parlament Europeu, que si és elegit eurodiputat tornarà a Catalunya. "Exigim la llibertat de tots els presos i el retorn dels exiliats, però si utilitzem algunes promeses en clau electoralista no farem cap favor a la ciutadania i alimentarem falses expectatives que no es poden complir", ha denunciat la diputada Natàlia Sànchez.

"La credibilitat del Govern ja fa molt de temps que està en hores molt baixes i les filigranes electoralistes no formen part de la nostra anàlisi política", ha afegit la representant dels cupaires a la cambra catalana. En aquest sentit, Sànchez ha carregat amb duresa contra l'executiu. "De les polítiques concretes del Govern no se'n desprèn que hi hagi cap voluntat de buscar la confrontació amb l'Estat", ha afirmat.

"El Govern ha perdut la credibilitat en lògica independentista i de transformació social i només treballa pel repartiment de cadires i de poder", ha assegurat. "Ni sobirania parlamentària ni confrontació amb l'Estat, emmotllament autonòmic", ha sentenciat la diputada sobre el paper de JxCat i ERC en aquesta legislatura.

La formació anticapitalista també ha denunciat la decisió adoptada ahir per l a Junta Electoral Central, que va estimar el recurs de Ciutadans contra la presència de llaços grocs als edificis públics de Catalunya i va reclamar al president de la Generalitat, Quim Torra, que els faci retirar, juntament amb les estelades, en un termini de 48 hores. "La simbologia i la necessitat de protestar és imprescindible mantenir-la en l'espai públic, i tendir a buscar espais de neutralitat no és el camí, no s'han de retirar els llaços perquè són una protesta legítima i no va de partits sinó de llibertat d'expressió", ha deixat clar Sànchez.

"La neutralitat de l'espai públic és una fal·làcia i respon a una lògica autoritària perquè s'ha aplicat només als països autoritaris", ha recordat la diputada abans d'assenyalar que aposten "per un carrer viu i per defensar la llibertat d'expressió, que només pot tenir el límit de preservar els drets fonamentals". També ha aprofitat el recurs presentat per la formació espanyolista per la seva doble vara de mesurar. "No els hem vist preocupar-se per l'autobús d'Hazte Oir, que negava el genocidi masclista amb més de 100 dones mortes a mans del patriarcat el 2018", ha etzibat Sànchez, que tampoc ha passat per alt el pacte amb Vox a Andalusia.

Els òrgans interns decidiran sobre Poble Lliure si fa el salt a Madrid

Sobre la possibilitat que Poble Lliure, una de les dues grans organitzacions que configuren la CUP, es pugui presentar a les eleccions espanyoles, tot i que la militància ho refusés diumenge, Sànchez ha explicat que el posicionament del partit s'adoptarà en els òrgans oficials. "Qualsevol reacció que pugui prendre l'organització tindrà lloc en els òrgans interns".

La diputada ha remarcat, però, que "la militància ha decidit que aquesta cita electoral no és la nostra prioritat", però ha afegit que "l'acció política no es limita a presentar-se a unes eleccions", en al·lusió a la campanya d'agitació que han defensat els partidaris de no presentar-se al Congrés. El 23 de març, en un nou consell polític, la militància tornarà a decidir quin és el paper que ha de jugar la CUP en els comicis amb la vista posada en els moviments que pugui fer Poble Lliure.