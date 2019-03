La Junta Electoral dona 48 hores a Torra per retirar els llaços grocs dels edificis públics

La Junta Electoral Central ha estimat aquest dilluns el recurs de Ciutadans contra la presència de llaços grocs als edificis públics de Catalunya, i reclama al president de la Generalitat, Quim Torra, que els faci retirar, juntament amb les estelades, en un termini de 48 hores. Segons l'organisme, els llaços grocs i les estelades són "símbols partidistes utilitzats per formacions electorals concurrents a les eleccions", i per això ordena la seva retirada immediata, en una decisió ferma per la via administrativa, però contra la qual hi ha espai a recurs davant del Tribunal Suprem en un termini de dos mesos, tot i que això no garanteix que es paralitzi la decisió.

L'organisme detalla que el llaç groc "s'ha utilitzat per recordar dirigents o candidats pertanyents a formacions polítiques que estan en situació de presó preventiva", i considera que, tot i que tant aquest com l'estelada "són signes que poden ser legítimament utilitzats per aquestes formacions polítiques en la seva propaganda electoral", no poden ser usats "pels poders públics, perquè han de mantenir una rigorosa neutralitat política". La reclamació afecta els edificis públics que depenguin de la Generalitat.

En el text de la denúncia, el partit taronja recordava que la Junta Electoral es va posicionar a favor de retirar els llaços grocs dels edificis públics durant la campanya de les eleccions del 21-D, i destacava que bona part d'aquests símbols "són compartits" pels partits independentistes, així com que la majoria dels presos polítics van presentar-se a les llistes de formacions sobiranistes en les últimes eleccions, uns arguments que assumeix l'organisme. En aquelles eleccions, la JEC va arribar a prohibir a l'Ajuntament de Barcelona il·luminar de color groc les fonts de la ciutat, i a prohibir als membres de les meses electorals que portessin el llaç. Com que el Govern havia estat deposat pel 155, els edificis de la Generalitat no portaven aquesta simbologia, tot i que alguns treballadors de determinats departaments sí que van penjar llaços, cosa que va arribar a comprotar la intervenció de la policia per treure'ls.

Ciutadans també denunciava una "vulneració sistemàtica, intencionada i concertada del principi de neutralitat política". Per a Cs, exhibir aquests símbols equival a exhibir una estelada, ja que l'escrit presentat es basa també en un pronunciament del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del juliol del 2018 contra la col·locació d'una bandera independentista en un edifici públic.

Aval als "divendres socials"

La JEC, a més, ha decidit desestimar els recursos del PP i de Ciutadans contra els anomenats "divendres socials" del govern espanyol. Tant els populars com el partit taronja havien sol·licitat a la JEC que limités les rodes de premsa posteriors als consells de ministres de divendres per evitar que Pedro Sánchez les convertís en un espot electoral del seu partit. Concretament, sol·licitaven eliminar les referències, que consideraven propagandístiques, a l'aprovació de decrets socials, que havia anunciat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

En dues breus resolucions, la JEC considera que el govern espanyol no ha fet res prohibit per la llei electoral, com pretenien els denunciants, que afirmaven que s'estava contravenint l'obligació de no fer des de les institucions al·lusions als èxits de l'executiu durant la campanya. En la resolució de resposta al PP, la JEC a més afirma que el recurs dels populars "fa referència a una roda de premsa anterior a la convocatòria electoral, a una altra que no conté cap al·lusió als èxits aconseguits i, finalment, a futures rodes de premsa sobre les quals, pel seu caràcter merament hipotètic, no és possible que la Junta pugui adoptar cap decisió".

Així, la JEC tampoc accedeix a enviar un avís de les possibles sancions als membres de l'executiu si s'incompleix la llei electoral, com també demanaven els denunciants, perquè considera que no es pot pronunciar sobre fets hipotètics.

Aquest dilluns la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, va afirmar que no només continuaran amb els "divendres socials" sinó que hi haurà "setmanes socials" d'aquí a les eleccions del 28 d'abril. El president espanyol, per la seva banda, també ha reiterat els últims dies la seva intenció de seguir aprovant decrets socials.