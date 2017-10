La CUP creu que les eleccions de Rajoy són "il·legítimes" i s'han de "confrontar": la militància decidirà la fórmula

La CUP no vol donar normalitat democràtica a les eleccions convocades per Mariano Rajoy el 21 de desembre a través de l'article 155 de la Constitució. Malgrat que ERC i el Partit Demòcrata ja han assumit que hi participaran -tot i que els republicans no aclareixin si s'hi presentaran-, en el cas de la CUP és la militància de la formació la que ha de decidir com afronta aquests comicis, que consideren "il·legítims" i "antidemocràtics". Segons fonts de la formació, al llarg de la setmana la CUP reunirà les assemblees locals i territorials i, dissabte reunirà el consell polític per abordar tots els escenaris. En principi està convocat a Perpinyà.

En roda de premsa, la diputada Mireia Boya ha cridat a "confrontar" aquestes eleccions, sense concretar què significa això. No ha descartat participar-hi en una candidatura però tampoc ha tancat la porta a fer-hi boicot. L'únic que ha deixat clar és que la CUP "no donarà normalitat democràtica" a uns comicis convocats des de Madrid i que es faran en un context de "repressió", amb Jordi Sànchez i Jordi Cuixart a la presó i després de les querelles per rebel·lió contra el Govern i la mesa del Parlament.

"No es poden anomenar eleccions democràtiques, no són legítimes. Demanem als partits que estan en contra del 155 i de la repressió que no les avalin en el marc de la normalitat", ha dit Boya, que ha criticat sobretot als comuns perquè ahir -només dos dies després de la convocatòria- ja van dir que hi participarien. "Els interessos de país estan per sobre dels de partit", ha afegit la cupaire, que els ha acusat de fer càlculs electorals per millorar els resultats dels comicis del 27 de setembre.

En aquest context, Boya ha anunciat que la CUP prepara una mobilització per expressar el rebuig al 155, amb l"esperit de l'1 d'octubre" i també de la vaga general del 3 d'octubre. "Serà una mobilització en defensa de la República", ha dit.

La CUP reclama "transparència" al Govern

Sobre el viatge del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, a Brussel·les, la CUP ha assegurat que no en tenia cap constància. De fet, Boya ha dit que no han tingut contacte amb els membres de l'executiu des de divendres, quan es va proclamar la independència al ple del Parlament.

És per això que Boya ha demanat a l'executiu que s'expliqui i sigui "transparent" amb la ciutadania. En compliment de la proposta de resolució divendres al Parlament, la CUP ha instat el Govern a reunir-se demà dimarts -com feia habitualment- i prendre els acords que figuraven en la declaració d'independència, com iniciar la negociació d'actius i passius o promoure el reconeixement internacional de la república. Tanmateix, ha expressat tot el "respecte" i "solidaritat" per tots els membres de l'executiu i de la mesa del Parlament que afronten fins a 30 anys de presó.

Pel que fa a l'aplicació de l'article 155 ha reclamat la "màxima desobediència" a tothom en els seus àmbits i ha assegurat que la CUP "estarà al costat" dels treballadors públics que no acatin les decisions provinents de Madrid.