La CUP reclama un front democràtic per impedir la il·legalització d'Arran

Davant la possible il·legalització d'organitzacions de l'Esquerra Independentista com Arran que han defensat partits com el PP per les accions contra Llarena i la Policia Nacional a Terrassa, la diputada de la CUP, Maria Sirvent, ha llançat una crida a constituir un front democràtic per teixir aliances amb partits i entitats. "Cal una resposta com més àmplia millor dels que defensem els drets civils i polítics, i que ens alcem com ho vam fer l'1-O i el 3-O per constituir un front antifeixista al carrer i a les institucions en defensa dels drets fonamentals", ha dit.

"Volem interpel·lar tots els demòcrates dels Països Catalans i de l'Estat perquè fins ara l'amenaça de la il·legalització no ha passat de simples declaracions, però la retallada de drets i la involució democràtica ens fa témer que es pugui acabar materialitzant", ha reiterat abans de denunciar que "una part de l'esquerra del país està girant l'esquena a aquest nou atac".

Sirvent ha deixat clar que no "es tracta d'un fet aïllat i que respon a l'estratègia repressiva contra l'independentisme". En aquest sentit, ha denunciat que es vulgui "generar un clima de violència per no parlar de l'auge de l'extrema dreta o impedir el dret a l'autodeterminació". "Aquesta persecució forma part de l'estratègia de l'Estat contra els que lluiten contra l'opressió per mantenir l''statu quo'", ha afegit Sirvent.

Adriana Roca, portaveu d'Arran, ha denunciat la campanya d'assetjament contra l'organització juvenil. "Acusar-nos de nazis només pretén deshumanitzar-nos, i qui té vincles amb l'extrema dreta és el PP". En aquest sentit, ha afirmat que "no es pot comparar l'acció contra el jutge Llarena amb pintar símbols nazis a la seu d'Òmnium".

Roca ha afirmat que eren conscients que "combatent l'Estat la resposta seria la repressió", i ha assegurat: "La il·legalització és el cop final per debilitar-nos i deslegitimar-nos". La dirigent juvenil, que ha revelat que una de les portaveus ha sigut seguida per agents de paisà l'última setmana, ha advertit que no pensen arronsar-se. "Hem vingut a molestar i a tombar el règim, i si ens il·legalitzen ens ataquen a totes i no serem les últimes", ha avançat Roca.

El portaveu d'Alerta Solidària, Xavier Pellicer, ha denunciat: "Com més obeïm, pitjor ens tracten". I ha considerat que el pacte amb l'estat espanyol "no és possible ni ho serà mai". "L'1-O es va fer pactant amb l'Estat o desobeint-lo?", s'ha preguntat el dirigent de l'organització antirepressiva, que ha deixat clar que no pensen retrocedir ni un mil·límetre: "Perquè no tenim molt clar que la manera que no ens tractin pitjor és desobeint".