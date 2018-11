Calvo confirma que Sánchez es vol reunir amb Torra a Catalunya el 21 de desembre

Pedro Sánchez té la intenció de reunir-se amb Quim Torra el 21 de desembre, aprofitant que el govern espanyol celebrarà el consell de ministres a Barcelona. Ho ha confirmat la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, en una entrevista a TV3. "Nosaltres vindrem aquí el dia 21 amb tota la normalitat i deferència, i el president va prometre que visitaria Torra i ho farà", ha subratllat. Fonts del Govern apunten, però, que de moment no s'ha rebut cap proposta.

La número dos de Sánchez a la Moncloa ha mostrat la seva "satisfacció" pel fet que un 59% dels catalans "valorin positivament" la gestió de Pedro Sánchez a la Moncloa en relació al conflicte català. Es refereix a l'enquesta de 'La Vanguardia' que diu que aquesta xifra de ciutadans veu més adequat el govern socialista que el de Mariano Rajoy per resoldre la qüestió territorial.

Calvo ha insistit a Torra que no "barregi" la qüestió judicial amb el tema dels pressupostos i ha assegurat que "no hi ha qui entengui" que les formacions independentistes retirin l'estabilitat parlamentària al PSOE. La vicepresidenta ha destacat que el seu govern treballa perquè els catalans "se'l sentin seu" i ha fet una crida a l'executiu català a "governar per a tots els catalans", cosa que ha vinculat amb l'aprovació dels pressupostos de l'Estat i la presentació d'uns de propis. "Treballem perquè el Govern entengui que ha de governar tot Catalunya en els pressupostos de l'Estat amb uns pressupostos per a Catalunya", ha dit concretament Calvo.

Sobre l'oferta del govern espanyol per a Catalunya, Calvo s'ha agafat a l'enquesta de 'La Vanguardia' per assegurar que "la majoria empeny" cap a un "encaix de l'Estatut en un projecte constitucional" en què els ciutadans es puguin "sentir còmodes en la doble condició de catalans i espanyols". "No hi ha majoria social i política suficient per desenvolupar el projecte independentista", ha assegurat la vicepresidenta espanyola, que ha remarcat que les "dues línies" amb més consens són una millora de finançament i una reforma de l'Estatut.

La també ministra d'Igualtat també ha tingut paraules per a la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, que aquest diumenge en una entrevista a TV3 va tornar a exigir a la Moncloa que enviï el requeriment previ a l'aplicació del 155 a Torra. "La senyora Arrimadas pot dormir tranquil·la totes les nits que la democràcia del país funciona i el govern espanyol no es mou ni un mil·límetre" de l'ordre constitucional, ha afirmat.

Calvo ha volgut separar la qüestió dels comptes amb la situació dels presos i ha assegurat que com a govern espanyol "respectarà" si finalment el Tribunal Suprem condemna els líders independentistes per rebel·lió. Preguntada per la possibilitat d'un indult, Calvo ha assegurat que el govern espanyol "no es pot moure en hipòtesis" ni "avançar-se a la justícia". Tanmateix, la vicepresidenta sí que ha opinat sobre l'escrit d'acusació de l'Advocacia de l'Estat i ha considerat que "encaixava bé".

Pròrroga pressupostària

En l'entrevista Calvo ha descartat un avançament electoral en cas que PSOE i Podem no obtinguin prou suports per tirar endavant els comptes. Així, ha anotat que el govern espanyol no es desdirà de certs compromisos com l'augment del salari mínim interprofessional, encara que hagi de fer una pròrroga pressupostària. Malgrat que la formació liderada per Pablo Iglesias ha insinuat que si no tiren endavant els comptes, el més raonable seria convocar eleccions, Calvo ha advertit que en cas de no aconseguir prou vots pels pressupostos, "la decisió la pren el govern".