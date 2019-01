Capella: "Els presos i les famílies demanen que el trasllat es faci sense dificultats i amb serenor"

La consellera de Justícia, Ester Capella, ha dit aquest dijous al migdia que els presos polítics i les seves famílies demanen que el seu trasllat a Madrid per ser jutjats es faci "de manera ordenada, sense dificultats, amb serenor, com sempre s'han fet les coses". Així, a poques hores que estigui previst el trasllat, ha dit, "és el moment de recordar i tornar a demostrar que l'independentisme català és cívic, pacífic i democràtic".

Així, diu que els presos "seuran al banc dels acusats per delictes que no han comès" i volen convertir el judici al Suprem "en una oportunitat per qüestionar les coses que no funcionen, com la independència judicial, i posar l'Estat davant del mirall i fer que no li agradi gens el que ha de veure, que es reprodueix sistemàticament al llarg de la història".



A més, ha recordat que més de 300 professors i catedràtics de dret penal de tot l'Estat no veuen el delicte de rebel·lió en els acusats del procés sobiranista, i "ja se sap qui va cometre el delicte de rebel·lió i es va aixecar contra el govern legítim amb armes i foc".

Ho ha dit al final de la seva llarga compareixença a la comissió de justícia del Parlament, on ha intervingut per parlar de la dimissió de Josep Font com a director de la presó de Brians 1 i per respondre desenes de preguntes formulades per Cs.

Sobre Font, ha reiterat que defensa i defensarà la seva gestió i la continuïtat de la seva feina, i ha condemnat enèrgicament les amenaces contra ell de treballadors del centre. Així, ha demanat a Cs que respecti, tot i que en pugui discrepar, la trajectòria de Font, que ha dit que és reconeguda des de molts sectors professionals. En aquest sentit, ha recordat que va assumir el repte de convertir Brians 1 en un centre de presos preventius, després d'encarregar-se del tancament de la Model, i que va reduir el nombre d'incidents violents i un 30% els ingressos al departament de règim tancat, el DERT, a més d'instal·lar càmeres de videovigilància.

Capella també ha respost desenes de preguntes formulades per escrit i oralment pels diputats de Cs, i ha dit que les mancances als jutjats es deuen bàsicament a la falta de finançament.

La diputada de Cs María Francisca Valle ha dit que l'administració de justícia no ha sigut una prioritat els últims anys pel Govern, que s'hauria centrat en el procés sobiranista, i li ha reclamat augmentar el sou dels funcionaris i pagar-los les pagues extres endarrerides. També ha demanat a Capella que condemni els atacs amb fems i escombraries a les portes de diversos edificis judicials per part d'independentistes. Valle ha dit que no n'esperava una condemna del president de la Generalitat, Quim Torra, però sí de la responsable de Justícia. També li ha demanat més mesures preventives per evitar fets semblants en el futur. Capella ha condemnat els atacs.