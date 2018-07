Carles Riera: "El que no té cap sentit és autonomisme aquí i simbologia a l'exterior"

El diputat de la CUP Carles Riera creu que l'aplicació de la República Catalana vindrà de la mà d'"una onada de mobilitzacions massives" i ha advertit a l'expresident Carles Puigdemont que la unitat entorn el projecte independentista no vindrà de la mà de nous partits ni plataformes. "La unitat no la trobarem a través de la negociació de partits. La unitat no la trobarem creant nous partits, noves plataformes polítiques o noves plataformes electorals; la unitat i els nous marcs en què es produeixi aquesta unitat ve donada pel conflicte i la mobilització", ha afirmat en una entrevista a Europa Press.

Carles Riera ha fet aquestes afirmacions en referència al nou projecte polític de Puigdemont, la Crida Nacional per la República, una plataforma que considera que només té sentit si es posa al servei de la mobilització social que ha de marcar l'agenda dels polítics com va fer l'1-O i en la 'parada de país' del 3 d'octubre. "Tot el que sigui cabdillisme sense més, o recomposició de sigles, probablement, és una miqueta ineficient", ha advertit el diputat cupaire, que incideix que totes les eines dels partits es posin al servei del lideratge del moviment social, de la ruptura democràtica amb l'Estat i de la construcció real de la República. També ha fet una anàlisi de la situació dels partits englobats en espai independentista i adverteix d'una disputa per l'hegemonia entre ERC i el que representa JxCat, i dins JxCat. "Segurament aquesta proposta de la Crida obeeix a aquestes disputes internes tant entre el PDECat i JxCat com entre aquest espai i ERC, i a la necessària recomposició que tot el moviment ha de tenir", diu Riera.

Davant els últims esdeveniments entre els socis de govern i a l'Assemblea Nacional del PDECat, Carles Riera lamenta l'estat de la situació: "És lamentable i trist veure partits polítics que el que fan és barallar-se per veure qui té un tros més gran de control de la miserable autonomia que tenim". Per tot això, adverteix que el Consell de la República que Puigdemont vol impulsar amb la seva arribada a Waterloo només té sentit si "hi ha batalla per la República aquí", a Catalunya. "El que no té cap sentit és autonomisme aquí i simbologia a l'exterior. No té sentit, entre altres coses perquè serà contraproduent per al mateix Puigdemont, perquè el deixarà com una figura simbòlica sense capacitat real", ha vaticinat.

Per a Carles Riera, desplegar tots els instruments per a la construcció de la República, inclosos els de l'exterior, tindrà sentit si a Catalunya "hi ha batalla, lluita, confrontació, desobediència i unilateralitat, i si no [el Consell de la República] no serveix per a res". Per això creu que les formacions polítiques han d'acompanyar la societat per crear les condicions i els moments per crear majories entorn del projecte de República similar al que es va produir el 3 d'octubre.