Casado defensa "una segona volta independentment del resultat"

El candidat a la presidència del PP Pablo Casado ha assegurat aquest dijous que "passi el que passi avui" a la primera volta de les primàries de la formació "el partit en sortirà viu", i ha defensat que "cal anar a una segona volta, independentment del resultat".

"En aquesta segona volta han de ser els compromissaris els que han de decidir qui volen que sigui el seu president", ha destacat Casado, que ha afegit que espera que aquesta segona votació sigui igual de "constructiva i integradora" que la primera.

Casado s'ha mostrat optimista sobre les seves possibilitats de passar aquesta primera fase de les primàries del PP. "Crec que passo el tall i amb molt de suport", ha expressat, i ha afegit que té "molt bones sensacions".

Un total de 66.706 afiliats podran votar avui el candidat a presidir el PP.

Cospedal, a Albacete

540x306 La candidata a la presidència del PP, Maria Dolores de Cospedal, votant aquest matí a la seu de la formació a Albacete / EFE La candidata a la presidència del PP, Maria Dolores de Cospedal, votant aquest matí a la seu de la formació a Albacete / EFE

La candidata a la presidència del PP María Dolores Cospedal ha votat Albacete i ha defensat que "avui és un dia molt important per al PP" i també " molt important per a Espanya ". Cospedal ha aplaudit la militància per "voler formar part d'aquest procés" i per fer-ho "amb tanta il·lusió i ganes" per tenir un PP "important" per a tots els espanyols.

Pel que fa a possibles pressions en el procés, ha tornat a manifestar que en la seva candidatura "no n'hi ha hagut", i tot i que ha reconegut que "moltes persones" parlen del tema, "ningú" ho ha denunciat davant el comitè organitzador.

"Votar lliurement"

540x306 La candidata a la presidència del PP Soraya Sáez de Santamaría votant a la seu del districte de Salamanca / EFE La candidata a la presidència del PP Soraya Sáez de Santamaría votant a la seu del districte de Salamanca / EFE

L'exvicepresidenta del govern espanyol i candidata a presidir el PP, Soraya Sáenz de Santamaría, ha assegurat que el PP és el partit "de la llibertat". Per això, ha afirmat que espera que els afiliats que acudiran a votar a les primàries ho facin "lliurement" i "pensant en la responsabilitat" que té el partit davant el futur i les pròximes eleccions.

Així s'ha pronunciat Sáenz de Santamaría, en declaracions als periodistes, després de dipositar el seu vot a la seu del PP del del districte de Salamanca, on mitja hora abans ha votat també Casado.

Després de ser preguntada si creu que ha d'haver una candidatura unitària per al congrés nacional, que se celebrarà els dies 20 i 21 de juliol, Sáenz de Santamaría ha dit que avui no era el dia "per parlar d'aquestes coses".

A la una del migdia havia votat al procés participatiu a l’entorn del 30% dels afiliats que s’havien inscrit al procés (també havien d’estar al corrent de pagament). Una dada que la direcció considera “molt positiva”.

En total poden participar a aquest sistema de doble volta 66.706 afiliats, i ho haurien fet, per tant, a l’entorn de 20.000. El resultat se sabrà previsiblement aquesta nit un cop fet el recompte de les 1.096 meses on els afiliats trobaran dues paperetes. Una per al nom del seu candidat a la presidència del partit, i una altra per elegir els compromissaris que assistiran al Congrés Extraordinari dels dies 20 i 21 de juliol. Els inscrits poden votar fins les 20:30 d’aquest dijous.