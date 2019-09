Casado no descarta que Rivera pogués liderar la llista d'Espanya Suma per guanyar l'esquerra

Pablo Casado reconeix el fracàs del PP en les últimes eleccions, amb 66 escons, i admet que tornaria a ser un resultat dolent el 10-N. “L’èxit seria unir-nos abans de les eleccions”, ha assegurat el líder del PP en una entrevista a Onda Cero, en què ha insistit en la coalició electoral Espanya Suma per guanyar l’esquerra. En aquest cas, no descarta que el candidat de Ciutadans, Albert Rivera, pogués liderar la llista de la formació, de la mateixa manera que Cayetana Álvarez de Toledo va dir que la posició del número 1 de la llista per Barcelona podria recaure en Inés Arrimadas. “El PP anteposa els interessos d’Espanya als propis”, ha afegit, i ha comentat que la coalició tindria més possibilitats davant de la fragmentació de l’esquerra facilitada per la candidatura d’Íñigo Errejón amb Més Madrid.

Casado, que ha culpat Sánchez de la situació a Catalunya i de la frenada en l’economia, ha declinat tota responsabilitat en la formació de govern. Els pactes amb els independentistes van ser la línia vermella, ha explicat, en referència a Bildu i als acords del PSC amb JxCat a la Diputació de Barcelona i amb ERC en diversos ajuntaments. “El govern amb els independentistes era tan perniciós, que vam fer que es pogués fer amb Podem, que és una esquerra radical homologada”, ha dit. Concretament, ha menyspreat un possible acord amb el president Quim Torra, que, segons diu, ha justificat “unes persones d’un CDR que estaven planejant atemptats terroristes”.