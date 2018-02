Catalá veu "difícil" que Jordi Sànchez sigui president des de la presó perquè "no pot exercir les seves funcions"

La possibilitat que Jordi Sànchez, en presó preventiva des del 16 d'octubre, sigui el nou president de la Generalitat no fa el pes al govern espanyol, i així ho ha deixat clar el ministre de Justícia, Rafael Catalá. "És difícil pensar en un president d'una comunitat autònoma que sigui a la presó i no pugui exercir les seves funcions", ha asseverat en declaracions als mitjans des de Cuenca. De la mateixa manera, el ministre ha qualificat d'"inimaginable" que sigui un candidat "fugit de la justícia i que no sigui a Espanya" qui assumeixi el càrrec de president.

Catalá ha apuntat que la capacitat de Sànchez de ser investit president depèn del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que haurà de decidir si li concedeix el permís penitenciari per fer acte de presència al debat d'investidura. "Però encara que hi pugui anar, caldrà veure si després pot exercir les seves funcions", ha subratllat el titular de Justícia de l'executiu espanyol, un escenari que ha titllat d'"una mica estrany". L'advocat de Sànchez ja va anunciar dissabte passat a TV3 que si finalment se'l proposa com a candidat a la investidura, efectivament, sol·licitarà a Llarena el permís per assistir al Parlament.

Tal com ja s'han encarregat de vaticinar diversos membres dels partits constitucionalistes, Catalá ha tornat a recordar que el procediment judicial en el qual està immers Sànchez "pot comportar, si el jutge ho considera, la seva inhabilitació", de manera que "no sembla el millor pronòstic" que Sànchez opti a president, segons el ministre. En qualsevol cas, és una decisió que correspon als diputats del Parlament: "Ells sabran si és la més adequada per atendre els interessos dels catalans".

Rivera creu que significa seguir "fent-la bona"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, també s'ha sumat al rebuig a la investidura de Sànchez i ha considerat que significaria seguir "fent-la bona". En una entrevista a TVE, Rivera ha opinat que això suposaria "cronificar" la situació i demostraria que les forces independentistes no tenen "voluntat" de tornar a la democràcia.