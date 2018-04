Catalá revela sense miraments que el fiscal general de l'Estat li va explicar la reunió a l'Haia

El ministre de Justícia, Rafael Catalá, no ha tingut cap mirament aquest divendres a informar que havia parlat amb el fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, per saber com va anar la reunió entre el fiscal espanyol i l'alemany a l'Haia. En una entrevista a Onda Cero, el ministre ha assegurat que havia sigut "una bona reunió de treball", que havia "anat bé". I ha dit, a més: "Sembla raonable que el Tribunal Suprem espanyol, després de mesos d'investigació, pugui aportar més informació al tribunal alemany perquè resolgui el més oportú i convenient amb tota la informació sobre la taula".

Fidel Cadena Serrano, fiscal de sala i fiscal en cap d'una de les sales penals del Suprem, va ser enviat a l'Haia pel fiscal general de l'Estat per parlar directament amb el fiscal que porta l'euroordre al land de Schleswig-Holstein. Cadena és un dels quatre fiscals –juntament amb Jaime Moreno, Consuelo Madrigal i Javier Zaragoza– que investiguen amb Llarena la causa per rebel·lió i malversació.

La fiscalia espanyola ha proposat aportar a través de la fiscalia alemanya informació que considera rellevant sobre els fets de l'1-O que, en els 19 folis inicials de la versió en alemany de l'euroordre enviada per Llarena, són presentats per sobre i de forma confusa.

Però la reunió de dijous, celebrada a la seu d'Eurojust, l'òrgan europeu de cooperació judicial, no serà l'última, segons fonts consultades per l'ARA. La fiscalia del Suprem –sempre en sintonia amb Catalá– ha estat treballant en un projecte d'ampliació de l'euroordre en què preveuria incloure el delicte de conspiració i el de sedició, que s'intenta encaixar en el delicte d'acció anticonstitucional del codi penal alemany. Ara bé, encara no està clara aquesta acció, a l'espera de si la fiscalia de Schleswig-Holstein decideix replantejar el delicte de rebel·lió, desestimat d'entrada.

El ministeri públic alemany ja ha alertat que serà molt difícil aconseguir que el tribunal del land replantegi la seva decisió. És el que sosté la defensa alemanya de Puigdemont després que l'Audiència Territorial hagi analitzat els fets en profunditat. En base a això, considera que en el codi penal alemany l'únic delicte que podria ser similar és el d'alta traïció, que ja es va descartar. "La batalla ja se centra en la malversació. Aquí concentrarem les nostres proves. I també la de persecució política", expliquen fonts de la defensa.