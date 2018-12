Ciutadans és el partit que més va gastar en les eleccions del 21-D

El partit que es va gastar més diners en les eleccions al Parlament del 21 de desembre del 2017 va ser Ciutadans, amb 2.053.000 euros, segons un informe de la Sindicatura de Comptes. Entre totes les formacions polítiques es van gastar 8.242.000 euros, que suposa el límit de despesa establert, presentant la comptabilitat electoral a la Sindicatura en el termini fixat legalment.

En les últimes posicions de l'informe hi ha la CUP i els comuns, que són els partits que menys diners van costejar pels comicis del 21-D, amb una despesa de 427.000 euros i 480.000 euros, respectivament. D'altra banda, el PP, que només va obtenir quatre escons, va ser el segon partit que es va gastar més diners, 1.662.000 euros. En tercer lloc, i amb 1.517.000 euros, el PSC, seguit de JxCat, amb 1.212.000 euros, i ja per sota del milió, per ERC, que se'n va gastar 970.000.

Pel que fa els costos no subvencionables, que són aquelles despeses que la Sindicatura considera que no són necessàries per organitzar una campanya electoral, JxCat lidera la classificació, amb 81.000 euros. En el cas del PSC, aquest tipus de cost arriba als 44.000 euros en concepte de restauració, animadors i desplaçaments.

En l'apartat de recomanacions, la Sindicatura proposa que es redueixi la despesa per 'mailing' i que es reguli el "buit legal" referent a les noves formes de finançament privat com la concessió de microcrèdits realitzats mitjançant plataformes digitals.