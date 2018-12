Combatre l'independentisme o acabar amb els manters: el programa per a Barcelona de l'empresari que va esbroncar Torrent

L'empresari alemany que va esbroncar el president del Parlament, Roger Torrent, al Círculo Ecuestre, va anunciar dimarts de la setmana passada que es presentaria com a alcaldable per Barcelona. L'única incògnita que restava era sota el paraigua de quin partit. En un acte celebrat al Col·legi de Periodistes aquest dimecres, Karl Jacobi, acompanyat de l'exparella de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, ha oficialitzat la seva candidatura amb la formació d'ultradreta Nosotros+. Aquesta organització es va fundar l'any 2017, després que un exregidor del PP de Palafolls, Óscar Bermán, fos expulsat del partit per dir que en una societat "sana" Ada Colau estaria "fregant terres i no d'alcaldessa de Barcelona".

Durant la presentació, Jacobi s'ha definit com un 'outsider', ja que "els partits polítics també són part dels problemes que es viuen". El directiu ha afirmat que l'única condició que li ha imposat Nosotros+ és que el seu programa electoral sigui "compatible amb el manifest fundacional del partit". Tot i que l'empresari no ha volgut entrar en gaires detalls, aquest dimecres ha revelat algunes línies del seu programa electoral.

Combatre l'independentisme

"Barcelona ha de ser una capital europea de la hispanitat"

El manifest fundacional de Nosotros+ es mostra partidari de "recuperar la cohesió social com a poble sobirà, defensar la identitat nacional espanyola i acabar d'una vegada per totes amb la martingala secessionista". Alhora, també proposa derogar la llei actual de partits i il·legalitzar els partits "contraris a la indivisible sobirania del poble espanyol".

En aquest sentit, Jacobi ha recordat que la setmana passada es van celebrar els 40 anys de la Constitució espanyola. "Complir la llei no és una opció, és una obligació", ha apuntat. L'empresari creu que els partits independentistes i "els comunistes" [en referència a Podem] han fet perdre "una identitat" a Barcelona que "s'ha de recuperar". "Creiem en una Barcelona universal que ha de ser capital europea de la hispanitat", ha dit Jacobi.

Acabar amb els manters

"La ciutat necessita ordre i neteja"

"Amb Immaculada Colau i els 40 lladres [així es referia a l'equip de govern actual] la inseguretat ciutadana s'ha disparat", ha assenyalat l'empresari alemany. Una de les grans preocupacions de Jacobi són els manters. Victoria Álvarez, que també estarà dins la llista de Nosotros+, ha opinat que els manters estan "enlletgint la ciutat, delinquint, i menyspreen els comerciants que paguen impostos". "Barcelona necessita ordre i neteja", ha afegit Jacobi. És per això que proposa prohibir la venda de productes il·legals, tot i que no ha especificat de quina manera.

Les seves declaracions segueixen la línia del manifest del partit: "Defensem que tot ciutadà honrat es pugui guanyar la vida en igualtat d'oportunitats respecte a la resta de ciutadans, sense que li robin l'esforç o el seu talent els poderosos", es llegeix.

Reforçar la presència policial

"Cada dia es cometen 600 delictes a Barcelona"

A banda dels manters, Jacobi també ha esmentat l'ocupació il·legal, la baixada del turisme i els recents atemptats de Barcelona com a mostres de l'augment de la inseguretat ciutadana. "Cada dia es cometen 600 delictes a Barcelona", ha manifestat l'executiu. Sota aquest escenari, el nou candidat a l'alcaldia de la capital catalana proposa "recuperar places de policia" i reforçar les àrees de més afluència. "El personal que vigila el metro ha d'estar format per policies i no per gent de la mateixa empresa", ha detallat.

"Som pacífics, però no pacifistes", manifesta l'escrit fundacional de Nosotros+. "Considerem que una nació sense forces armades és una nació sense defensa i exposada a qualsevol perill", continua.

Erradicar la ideologia de gènere

"La igualtat no és un tema discutible: tots som persones"

Durant la roda de premsa, l'empresari alemany també ha estat preguntat per la igualtat de gènere. Tot i que Jacobi no ha entrat tan a fons en aquesta matèria, ha expressat que "la igualtat no és un tema discutible: tots som persones". El programa de Nosotros+, de fet, proposa "erradicar la ideologia de gènere" perquè ho considera un "instrument propagandístic [...] que pretén criminalitzar la condició masculina, degradar la condició femenina i destruir l'ordre natural".

Defensa de l'escola bilingüe

"Els alumnes han de ser educats en dos idiomes i no a favor d'un"

Jacobi ha defensat que les escoles catalanes han de seguir un model bilingüe en què "els alumnes siguin educats en els dos idiomes i no a favor d'un". A més, l'alcaldable ha criticat el que considera biaixos en els llibres d'història. "El pitjor és fer aprendre als nens una història que està violada per certes persones que volen aconseguir una sèrie d'objectius d'acord amb la seva ideologia".

Protegir l'habitatge

"La gent normal ha de poder pagar el seu pis"

"Nosotros+ som partidaris d'incentivar un pla nacional de construcció i usdefruit d'habitatges oficials perquè cap treballador es vegi injustament provat d'un lloc digne on fixar la seva residència", manifesta l'escrit fundacional de la formació d'ultradreta. En aquest sentit, Jacobi es mostra favorable a "desenvolupar un pla" en matèria d'habitatge perquè "la gent normal pugui pagar el seu pis".

El nou alcaldable per Barcelona ha explicat que en els pròxims dies donarà més detalls del seu programa electoral, però el manifest fundacional de Nosotros+ també pot servir com a eina d'ajuda per saber en quin sentit aniran les propostes. A banda de les mesures esmentades, l'escrit també defensa el llenguatge "políticament incorrecte", que es posi fre a la "invasió estrangera massiva" i derogar la llei de memòria històrica.