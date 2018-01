Comencen els contactes al Parlament de cara a la formació de la mesa

Comencen els primers contactes al Parlament entre els grups parlamentaris de cara a la constitució de la nova legislatura i la formació de la mesa de la cambra, que s'ha d'enllestir abans del dia 17 de gener. Al llarg del matí s'han atansat al Parlament diversos diputats, entre ells bona part de la direcció de Junts per Catalunya, el grup parlamentari dels comuns, membres de Ciutadans i també els nous electes d'ERC, que mantenen una reunió de formació per introduir-los en el funcionament de la cambra.

Els independentistes tenen previst tancar un acord aquesta setmana sobre la mesa i encarrilar també la qüestió de la investidura, per a la qual de moment mantenen que només plantejaran Carles Puigdemont.

La primera trobada que ha transcendit serà entre els republicans i els comuns, que tenen previst reunir-se aquest matí. Als passadissos del Parlament també s'ha pogut veure com el cap de llista de la CUP, Carles Riera, mantenia contactes amb Pere Aragonès, que la setmana passada va encapçalar la delegació d'ERC que va anar a Brussel·les a negociar amb Puigdemont.

El grup de Xavier Domènech és una peça important per mantenir la majoria independentista a la mesa del Parlament, perquè només si els seus diputats donessin suport a Ciutadans la formació d'Inés Arrimadas tindria possibilitats d'assolir la presidència del Parlament.

A la tarda, els comuns, de fet, també tenen previst trobar-se amb diputats de Ciutadans. Tanmateix, la formació lila ja ha dit en diverses ocasions que no donarà suport a Arrimadas per aconseguir la presidència de la cambra. Tot i que hi ha la formació de la mesa a l'horitzó, des dels grups parlamentaris situen aquests contactes en el marc de la "cordialitat" de l'inici de la legislatura.

El PP confia que els comuns possibilitin que la Mesa no tingui majoria independentista

Poques hores abans de la reunió d'aquest dimarts a la tarda entre Cs i Catalunya en Comú-Podem, el PP confia que la coalició dels comuns possibiliti que la Mesa del Parlament es quedi sense majoria independentista. En una roda de premsa a la seu del partit avui al migdia, el secretari general del PPC, Santi Rodríguez, també ha confirmat que els populars donarien suport al candidat de Cs a presidir el Parlament, José María Espejo-Saavedra, però ha subratllat que no es tracta d'un "suport incondicional", perquè aquesta "predisposició" s'ha de "formalitzar".

D'altra banda, Rodríguez ha afirmat que el PP no té inconvenients per demanar un informe als lletrats del Parlament sobre la possible investidura telemàtica del candidat de JxCat, Carles Puigdemont, i ha celebrat que ERC deixi en mans dels serveis jurídics de la cambra la viabilitat d'una investidura a distància.