EN DIRECTE | Sánchez torna a mirar a la dreta: Cs votarà a favor del decret que regula la 'nova normalitat'

Espanya encara el final de la desescalada amb la vista ja posada en el que el govern espanyol ha anomenat la nova normalitat, la vida un cop decaigui l'estat d'alarma el 21 de juny i mentre no hi hagi una vacuna al coronavirus. Tal i com va prometre el president espanyol, Pedro Sánchez, en el darrer debat de pròrroga de l'estat d'alarma, el consell de ministres -que s'ha reunit ja de forma presencial- ha aprovat aquest dimarts un reial decret que regula aquest nou estadi, en el que entraran totes les comunitats que vulguin un cop els seus territoris ja estiguin en la fase 3. La norma ha aixecat polseguera entre un dels socis d'investidura de Sánchez, Esquerra, perquè al seu parer mantindria mesures recentralitzadores. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, però, ha anunciat que s'ha retirat la disposició addicional contemplada en l'esborrany difós divendres al Consell Interterritorial de Salut i que reservava al govern espanyol la possibilitat de recuperar el control absolut en cas d'un rebrot.

La Moncloa ha mantingut contactes amb els republicans fins l'últim moment però de moment ja té lligada l'aprovació al Congrés, un altre cop, gràcies a un pacte amb el PNB i el vist-i-plau de Ciutadans. El portaveu del partit taronja, Edmundo Bal, ha celebrat aquest dimarts que el decret inclogui les aportacions tècniques que havien fet arribar al govern espanyol, "imprescindibles per seguir lluitant contra el coronaviurs i reactivar l'economia". En aquest sentit, fonts de la direcció del partit han confirmat que hi votaran a favor.

El PNB i Cs, doncs, continuaran sent la taula de salvació del govern espanyol en la crisi sanitària al coronavirus després permetre fins a dos cops tirar endavant les pròrrogues de l'estat d'alarma. Sánchez va aconseguir la quadratura del cercle amb ERC en l'última votació, però de moment no hi ha un canvi de posició dels republicans. L'esborrany filtrat estipulava que "amb caràcter excepcional i quan així ho requereixin motius d'extraordinària gravetat o urgència, l'Administració General de l'Estat promourà, coordinarà i adoptarà totes les mesures que siguin necessàries per assegurar el compliment". La mesura va suposar les queixes de la Generalitat. El PNB, però, va anunciar ahir dilluns al vespre que havien arribat a un acord amb el govern espanyol que, a canvi del seu suport en el decret, la Moncloa es comprometia a retirar mesures recentralitzadores.

El portaveu del PNB al congrés, Aitor Esteban, s'ha mostrat aquest dimecres satisfet per haver aconseguit evitar "la invasió competencial" que incloïen els primers esborranys del decret després de l'acord per "salvaguardar l'autogovern" d'Euskadi. En declaracions als mitjans a Bilbao, ha destacat que han actuat des del principi de la crisi sanitària amb "coherència" i "responsabilitat", els mateixos arguments que va fer servir Ciutadans per votar sí a l'última pròrroga de l'alarma. "Cada una de les institucions desenvoluparà plenament les seves competències i, més enllà d'això, ens hem posat d'acord en unes mínimes mesures de prevenció i de seguretat en tot el territori de l'estat, amb les que estem d'acord", ha explicat. En aquest sentit, ha remercat que s'han establert "uns canals de comunicació ràpida pers si es produís un repunt de la pandèmia".

Mascaretes obligatòries fins a la tardor

El decret de la nova normalitat regula l'ús obligatori de mascaretes, de la mateixa manera que avui en dia, fins almenys la tardor, quan es pugui veure si torna a haver-hi un rebrot de coronavirus. Qui no compleixi amb les obligacions, s'enfrontarà a una multa de 100 euros. També contempla haver de cedir les dades personals cada vegada que es viatgi en avió, trens, vaixells o autobusos per si es detecten contagis.