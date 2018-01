Revés del Consell d'Estat a Rajoy: "en aquests moments" no veu base per impugnar la investidura de Puigdemont

Revés del Consell d'Estat a Mariano Rajoy. El màxim òrgan consultiu ha respost al govern espanyol que no veu fonaments per impugnar la candidatura de Carles Puigdemont a ser reelegit president de la Generalitat en el ple previst per dimarts a les tres de la tarda. Segons ha avançat la Ser i després ha confirmat l'ARA, la Comissió Permanent del Consell d'Estat, que s'ha reunit d'urgència aquesta tarda, ha traslladat a la Moncloa un informe en què recomana no presentar el recurs al Tribunal Constitucional.

Preguntar al Consell d'Estat és preceptiu, però l'informe no és vinculant, el que podria portar a Mariano Rajoy a aprovar igualment el recurs en el consell de ministres previst per demà divendres, malgrat el revés que suposa per a la seva estratègia. Fonts del govern espanyol asseguraven aquest migdia que havien estudiat a fons l'assumpte i que veien garanties legals perquè prosperés.

En el terreny de les hipòtesis

L'informe del Consell d'Estat, en canvi, assenyala que no és possible interposar recursos a títol preventiu o l'adopció de mesures cautelars perquè considera que de moment només s'està treballant amb conjectures, és a dir, hipòtesis, actes previsibles que de moment no s'han produït.

Era l'argument que fins ara havia esgrimit la Moncloa. De fet, Mariano Rajoy admetia la setmana passada, de forma velada, que Puigdemont podria arribar a ser reelegit en votació al Parlament però que fins a la presa de possessió hi havia temps per impugnar els resultats i evitar que fos escollit, de nou, president del govern espanyol.

Fins divendres passat fonts del govern espanyol donaven per bo que no podrien impedir la votació. Aquest dijous, però, per sorpresa, la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, anunciava la intenció de presentar el recurs ja de forma preventiva al Tribunal Constitucional, un fet que ha alarmat a diferents juristes.