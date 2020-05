EN DIRECTE | Sánchez comunica als presidents autonòmics que algunes comunitats sortiran de l'estat d'alarma en breu

Hi haurà una nova pròrroga de l'estat d'alarma? Aquesta ha estat una de les preguntes que ha capitalitzat l'onzena conferència de presidents d'aquest diumenge. Davant de la pressió autonòmica, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comunicat que moltes comunitats ja sortiran de la tutela d'aquesta mesura excepcional els pròxims dies, segons ha pogut saber l'agència Europa Press. Ara bé, les fonts consultades no han concretat dates. Segons el calendari de la desescalada, la recuperació de la mobilitat fora del territori confinat no hauria d'arribar fins passada la fase 3, amb el retorn a la nova normalitat. Els primers en arribar-hi haurien de ser illes com Formentera i les canàries de la Gomera, el Hierro i la Graciosa a partir del 15 de juny. Però les dates es podrien precipitar si no hi ha una nova pròrroga més enllà del 7 de juny.

En aquests moments compareixen en roda de premsa la ministra portaveu del govern espanyol, María Jesús Montero, i el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per explicar els detalls de la trobada. Segona avança la Ser, Sanitat està estudiant retallar el temps per passar de fase de dues a una setmana, el que permetria accelerar la desescalada.

651x366 Pedro Sánchez amb part del seu equip durant la reunió de la conferència de presidents d'aquest diumenge, en una imatge difosa per la Moncloa arran de les restriccions imposades als periodistes per la crisi del coronavirus. / LA MONCLOA Pedro Sánchez amb part del seu equip durant la reunió de la conferència de presidents d'aquest diumenge, en una imatge difosa per la Moncloa arran de les restriccions imposades als periodistes per la crisi del coronavirus. / LA MONCLOA

De totes maneres, Sánchez ha comunicat la intenció que tot la majoria del territori espanyol hagi abandonat l'estat d'alarma a finals de juny i com a molt tard a principis de juliol, confirmant la idea que es vol mantenir el confinament a Barcelona i Madrid fins almenys el 5 de juliol tenint en compte que per a cada fase són mínim dues setmanes i tot just aquestes capitals entraran en la fase 1 demà dilluns. Amb tot, diferents comunitats ja ha reclamat canviar el calendari i poder avançar en la llibertat de moviments entre territoris a la fase 2. Així ho ha fet el president de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, que ha reclamat també acabar amb l'estat d'alarma dues setmanes abans del previst. D'aquesta manera la majoria de l'estat ja seria fora un cop venci la pròrroga actual el 7 de juny.

De fet, la pròrroga actual de l'estat d'alarma ja contempla que un territori que hagi acabat la fase 3 es deslliuri automàticament d'aquesta mesura excepcional. El dubte, doncs, és si es podria avançar en el pla de desescalada tal i com reclamen molts presidents autonòmics, sobretot del PP.

La reunió ha tornat a ser tensa. A més de Feijóo, el president d'Anadalusia, Juanma Mareno, i el lehendakari basc, Íñigo Urkullu, han demanat a Sánchez que les reunions dels diumenges amb els presidents autonòmics siguin més profitoses. El president espanyol els ha garantit que a partir del juliol ja seran mensuals.

Pel que fa les peticions dels presidents autonòmics, Torra ha traslladat a Sánchez el document amb 40 mesures econòmiques i socials per a la recuperació de Catalunya. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha demanat que ja puguin obrir al 40% de la seva capacitat els centres comercials, que no haurien d'obrir fins a la fase 3, així com la tornada escalonada als llocs de treball en les oficines ja a partir d'ara -cal tenir en compte que el govern espanyol només recomana el teletreball, que les empreses poden fer el que vulguin, un punt que Ayuso obvia.

La presidenta madrilenya també ha demanat que s'aixequin les franges horàries, sobretot per als nens, degut a la calor d'aquests dies i que s'ampliï la resta. Considera que el "toc de queda" de les 11h de la nit amb l'obertura de les terrasses ja no té cap sentit i alerta que amb les franges l'únic que es fa en ciutats densament poblades és "aglutinar" encara més a les persones. Per últim, ha demanat un pla conjunt entre comunitats per veure com es fa el retorn a les escoles

Pla de reactivació del turisme

En la reunió, però, Sánchez ha incidit sobretot en la necessitat de rellançar el turisme aquest estiu i ha demanat a les comunitats que potenciïn el màxim possible el turisme intern perquè "tiri del carro" després que el president espanyol anunciés ahir dissabte que Espanya reobrirà les portes al turisme estranger a partir del juliol però en condicions de seguretat, sense aclarir quines seran. Segons fonts autonòmiques, citades per Europa Press, també ha anunciat la convocatòria imminent d'un consell interterritorial de turisme per consensuar protocols de seguretat amb totes les comunitats.

En aquest cas, la Comunitat de Madrid ha demanat un pla específic per a l'aeroport de Barajas per a garantir la seguretat als turistes i que s'aixequi ja la quarantena de 14 dies que s'exigeix a qui visiti l'Estat. De fet, només pot entrar qui tingui la ciutadania o residència habitual. Creu que això està fent un flat favor no només al turisme d'oci sinó també al de negocis.

El fons per a les comunitats, a partir del juliol

Sánchez també ha comunicat que el primer pagament del fons no reemborsable de 16.000 milions d'euros es durà a terme al juliol i que la resta s'abonarà en mesos alterns, és a dir, el setembre i novembre, segons informen les mateixes fonts. De totes maneres, encara no hi ha un criteri fixat de com repartir aquests diners a l'espera que s'acordi amb el ministeri d'Hisenda. El problema és que cada autonomia reclama criteris diferents. La Generalitat demana un quart d'aquests diners: 4.000 milions d'euros. En aquest sentit, el president espanyol ha fet una crida a "resoldre el més aviat possible" els criteris de repartiment per poder així fer les transferències també el més ràpid possible.