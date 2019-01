Rivera adverteix el PP i Vox que no acceptarà que s'alteri l'acord de govern a Andalusia

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, confia que aquesta setmana es pugui tancar un acord per formar un govern "moderat i constitucionalista" a Andalusia entre la seva formació i el PP. Rivera ha assegurat aquest dimarts que qualsevol concessió del PP a Vox -aquesta tarda es reuneixen a Madrid el secretari general del PP, Teodoro García Egea, i el seu homòleg del partit d'extrema dreta, Javier Ortega Smith- no pot "alterar" l'acord de govern. "Les 90 mesures de Cs no es toquen. Tot el que s'alteri no serà acceptat per Ciutadans", ha assegurat Rivera durant la roda de premsa posterior a l'executiva del partit.

El líder de la formació taronja, que ha evitat referir-se directament a Vox en tota la conferència de premsa, ha tret importància al suport del partit d'extrema dreta que el PP i Cs necessiten a Andalusia per poder desallotjar el PSOE de l'executiu i governar en coalició, però ha demanat a Vox i la resta de partits "responsabilitat" i que no "bloquegin" la formació del govern andalús. Tot i l'intent de Rivera de distanciar-se de Vox, sense els seus vots no podrà governar a Andalusia.

Albert Rivera no ha volgut avançar quines seran les carteres que assumirà Cs en el nou govern andalús, però ha subratllat que la seva prioritat serà abaixar impostos, les polítiques d'educació i la regeneració democràtica. "El d'Andalusia serà un govern molt actiu", ha pronosticat.

En contra dels pressupostos de Sánchez

El president de Ciutadans també s'ha referit als pressupostos generals de l'Estat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, presentarà divendres. Rivera ha reiterat que Cs hi votarà en contra "rotundament" quan arribin al Congrés i ha assegurat que els comptes del govern socialista només beneficien els partits sobiranistes catalans. "Són dolents per a Espanya i només beneficien Sánchez i els separatistes", ha expressat. "No permetrem que Junqueras negociï indults ni els nostres impostos a la presó", ha insistit Rivera.