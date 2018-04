Cs reclama al govern espanyol que recorri al TC la delegació de vot de Puigdemont

Cs no es dona per vençut en la seva croada contra la delegació de vot de Carles Puigdemont. Després que la mesa refermés l'autorització de la delegació tot i les peticions en contra de la formació taronja i el PP, el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, ha reclamat al govern espanyol que recorri al Tribunal Constitucional (TC) la decisió "indiscriminada" de la cambra de permetre al president a l'exili la delegació del seu vot a les sessions plenàries.

"Estudiarem si presentem un recurs d'empara al TC", ha dit Carrizosa en roda de premsa, si bé ha afegit que això correspondria al govern espanyol, a qui ha instat a actuar per provocar la "suspensió immediata" de la decisió de la mesa de permetre la delegació de vot a Puigdemont. "Si ho fa, quedarà suspesa immediatament la decisió de la mesa i el vot de Puigdemont no comptarà", ha dit.

El portaveu ha defensat que, segons el Consell d'Estat, "no és constitucional que deleguin el vot els diputats que estigui residint voluntàriament a l'estranger" i que, de ser així, es podrien "alterar les majories de la cambra fraudulentament". "La delegació no té suport legal", ha sentenciat. En cas que l'executiu de Mariano Rajoy no mogui fitxa, Cs ja estudia com actuarà per evitar que Puigdemont pugui participar dels plens des de Berlín.

Ciutadans fa setmanes que amenaça amb recórrer al TC però encara no ho ha fet. Aquesta és la reflexió que ha fet la portaveu parlamentària del PSC, Eva Granados que, en tot cas, no creu que hagin de ser els partits els que portin la delegació de vot a l’alt tribunal. Segons ella, les mesures cautelars que es van imposar quan es va convocar el ple d’investidura de Puigdemont estan sent "vulnerades", perquè ja impedien a delegació del vot dels diputats a l’exili. "Les cautelars estan sent vulnerades i hauria de ser el mateix TC el que fes un incident d’execució", ha subratllat Granados.

Control sobre el viatges de Torrent a Ginebra

Un dels altres temes contra els que ha carregat part de l'oposició és el viatge que dimecres i dijous farà el president del Parlament, Roger Torrent, a Ginebra per denunciar davant l'ONU la "vulneració de drets fonamentals" dels diputats. Al parer de Cs, l'objectiu és simplement fer d'"emissari de Puigdemont", un "pròfug de la justícia, i Carrizosa ha deixat molt clar que el seu partit farà les indagacions i gestions que calgui per garantir que "ni un duro dels catalans" serveixi per pagar els viatges de Torrent per Europa.

Granados ha afirmat no entendre els motius del president del Parlament i li ha demanat que se centri en desbloquejar la legislatura. "No sabem quantes vegades Torrent s’haurà de fer perdonar el fet que el debat d’investidura de Puigdemont no tirés endavant", s’ha preguntat irònicament.