Cs deixa la comissió territorial pel veto a Guerra i Bono

La subcomissió per al pacte territorial al Congrés trontolla. El president de Ciutadans, Albert Rivera, va anunciar ahir que la seva formació abandonarà l’organisme com a protesta per l’intent del PSOE de vetar la compareixença de destacats membres de la seva vella guàrdia. El partit taronja havia proposat la compareixença d’Alfonso Guerra i José Bono, entre d’altres, a la comissió creada a instàncies dels socialistes i pactada amb el PP a canvi del seu suport al 155, unes citacions a les quals els socialistes es van oposar. En concret, el PSOE va rebutjar la citació de Guerra i Bono, a més de Juan Carlos Rodríguez Ibarra i Juan José Laborda, tots ells pesos pesants del socialisme dels 90 i actualment crítics en la seva majoria amb l’actual direcció del partit, que lidera Pedro Sánchez. Tots, a més, distants de la reforma federal i més aviat pròxims a les tesis de Ciutadans pel que fa a l’organització territorial de l’Estat.

El PP va alinear-se amb el PSOE i va donar suport a la no citació dels expolítics socialistes, fet que va provocar la gesticulació de Ciutadans. La comissió -que havia de desembocar en una proposta de reforma constitucional, però no té la participació dels independentistes ni dels nacionalistes del PNB- tenia poca aparença de reeixir, unes opcions que ara han quedat encara més reduïdes per l’adeu de Ciutadans.

Els presidents autonòmics

La portaveu del PSOE, Margarita Robles, va justificar que la prioritat és que acudeixin a la comissió els presidents autonòmics, els expresidents del govern espanyol i Mariano Rajoy abans que es compleixi el termini de sis mesos per a la caducitat de la comissió d’investigació, amb la qual cosa ha donat a entendre que la compareixença de la vella guàrdia no és prioritària.