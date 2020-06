El Govern afirma que la taula de diàleg s'ha de "reprendre" però no es mulla amb la data

Els consellers de JxCat i ERC s'han tornat a reunir aquest dimarts de manera presencial al Palau de la Generalitat en un ambient tens entre els dos socis de Govern, ja que les seves relacions no estan en el seu millor moment. Una de les qüestions que ha sigut motiu de polèmica els últims dies i que ho segueix sent és la pròxima reunió de la taula de diàleg, que els republicans pressionen perquè sigui abans del 15 de juliol. Ahir el mateix vicepresident, Pere Aragonès, en una conferència de premsa a Europa Press va reclamar que la taula es tornés a trobar "abans d'un mes", però avui la portaveu del Govern, Meritxell Budó, no s'ha mullat amb la data.

La també consellera de la Presidència, en la roda de premsa posterior al consell executiu, ha assegurat que el diàleg "s'ha de reprendre", però no ha concretat quan. "En els propers dies veurem quines opcions tenim", ha dit, i ha afegit que encara no n'havien parlat amb Esquerra. Un cop el vicepresident, Pere Aragonès, ha posat la data del 15 de juliol sobre la taula, ara ho han de fer el president i la Moncloa –ha dit Budó.

Ja en la primera trobada de la taula de diàleg, propiciada per l'acord d'investidura entre el PSOE i ERC al Congrés de Diputats, el president Torra va voler marcar el tempo. Abans que els negociadors es trobessin a Madrid, el cap de l'executiu català es va reunir amb el president espanyol, Pedro Sánchez, al Palau de la Generalitat per fixar-ne els termes, més enllà del que ja havien pactat republicans i socialistes. Ara és probable que Torra demani pactar directament amb Sánchez la nova reunió de la taula de diàleg, ja que el cap de l'executiu català recentment la va condicionar a "recuperar" el clima de confiança amb la Moncloa.



Per la seva banda, aquest dimarts el govern espanyol tampoc ha volgut concretar res. "El president espanyol no té inconvenient perquè pugui ser al juliol. Queda pendent concretar dia, data, hora i lloc, però nosaltres seguim pensant que només pot haver-hi una solució dialogada a la situació a Catalunya", ha dit la ministra portaveu, María Jesús Montero –informa Mariona Ferrer.

En relació a l'actitud de la Moncloa, la portaveu de la Generalitat, Meritxell Budó, ha reclamat al PSOE voluntat "ferma" d'entesa i "garanties" per resoldre el conflicte polític, ja que considera que el govern de coalició PSOE-Podem encara no ha donat senyals de canvi per a Catalunya.

Pel que fa a la qüestió de les eleccions, Budó ha insistit en aparcar la cita a les urnes. Malgrat que els republicans demanen pactar la data dels comicis, la portaveu del Govern ha dit que ara mateix l'executiu està centrat en gestionar la pandèmia i que quan el president, que en té la competència, tingui algun anunci a fer ja el farà.

Tal com explicava l'ARA diumenge, Torra vol decidir quan prem el botó vermell i no té intenció de pactar-ho amb els seus socis de govern. De fet, el cap de l'executiu té el seu propi pla i a hores d'ara no l'ha compartit tampoc amb els consellers de JxCat.

3.200 milions d'euros i "nova etapa"

En relació a la crisi del coronavirus, la portaveu ha confirmat que la Generalitat espera uns 3.200 milions d'euros dels 16.000 que el govern de Pedro Sánchez destinarà a les autonomies. Segons Budó es tracta d'uns recursos insuficients per fer front a la pandèmia i ha tornat a reclamar a la Moncloa que augmenti les transferències i que permeti als ajuntaments fer ús del seu superàvit.

"Hem xifrat en més de 4.500 milions d'euros l'afectació de manera directa a Catalunya per aquesta crisi. Per tant, considerem que els 3.200 milions de l'Estat són insuficients", ha dit Budó.

De fet, el president de la Generalitat, Quim Torra, va quantificar a l'última reunió de la conferència de presidents autonòmics que necessitava un total de 15.000 milions d'euros. Havien de sorgir de les transferències de l'Estat, però també de la flexibilització del deute, dels fons europeus i dels romanents dels consistoris municipals.

Per acabar, Budó s'ha referit al canvi que es produirà dijous a Catalunya, si així ho aprova el ministeri de Sanitat: totes les regions sanitàries passaran a la fase 3. És en aquest punt que la Generalitat recuperarà les competències i passarà a regular la mobilitat. La portaveu ha dit que s'estarà "molt poc" en aquesta fase 3 tal com la va regular el govern espanyol, ja que el govern de Catalunya emetrà la seva pròpia normativa (i el dilluns 21 de juny deixarà d'estar en vigor l'estat d'alarma). Es podrà viatjar entre totes les regions sanitàries i constaran mesures genèriques com el distanciament físic i l'ús de les mascaretes. D'entrada, la portaveu no ha anunciat, doncs, cap canvi significatiu més enllà de rebatejar aquesta fase com a "nova etapa".