DIRECTE. JxCat i ERC afronten les votacions del debat de política general sense majoria

En marxa el ple sobre les resolucions del debat de política general. JxCat i ERC afronten les votacions sense majoria, ja que l'independentisme no compta amb els vots de l'expresident Carles Puigdemont i els presos de JxCat. Els parlamentaris suspesos pel jutge Pablo Llarena han declinat designar un substitut que voti per ells als plens, ja que consideren que és vigent la seva delegació de vot prèvia a la resolució del Tribunal Suprem. Tanmateix, la mesa de la cambra -amb els vots d'ERC i el PSC- ha deixat aquestes delegacions sense efectes jurídics després d'un informe dels lletrats que avisava que les votacions podrien ser "invàlides". En resum, el Govern compta només amb 61 vots -Oriol Junqueras i Raül Romeva sí que podran votar- a la cambra i haurà de buscar aliances amb els altres grups per poder tirar endavant les resolucions del debat de política general.

En l'inici del debat, el diputat dels comuns, Joan Josep Nuet, ha demanat a JxCat que designi substituts per als seus diputats suspesos per garantir la majoria parlamentària al Govern. "Rectifiqueu i accediu a designar substituts dels quatre diputats [suspesos], que no perdran les seves actes [...] No poseu en perill el conjunt del Parlament de Catalunya", ha dit Nuet.

Per la seva banda, la portaveu del PSC, Eva Granados, aplaudeix que ERC hagi "posat seny" i "no deixi a JxCat que desobeeixi" la justícia, deixant sense efecte les delegacions de vot de Puigdemont i els diputats presos de la seva llista. Granados ha dit que aquest dimarts es confirma que el Govern està "profundament dividit" i insta el president de la Generalitat, Quim Torra, a decidir si respectarà o no la llei en la seva acció de govern. "Decideixi: democràcia o desobediència?", ha dit.

El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa, també ha estat dur contra els independentistes, acusant-los de mantenir el Parlament "bloquejat" per les seves desavinences. A parer seu, JxCat i ERC no s'ocupen del que "preocupa" a la ciutadania: "És inconcebible que fins fa uns minuts no sabéssim si el ple es podria celebrar o no; no sabíem si vostès es tornarien a saltar el reglament. És una vergonya". Al seu torn, el portaveu del PP, Santi Rodríguez, ha defensat la "lleialtat i convivència" a Catalunya, i ha dit que són dos aspecte que "no es poden complir" sota el mandat de Quim Torra: "Si vol fer un favor a Catalunya i als catalans, plegui", li ha dit al president de la Generalitat.

Aliança pel referèndum pactat

Malgrat la pèrdua de vots per part de l'independentisme, el Govern ha aprovat la resolució sobre el diàleg i el referèndum acordat amb l'Estat gràcies al suport dels comuns. També JxCat i ERC votaran a favor del "pacte de claredat" que proposen els comuns per resoldre el conflicte polític. Nuet ha defensat el nou model de "bilateralitat" entre Generalitat i Estat però ha deixat clar que s'ha de basar "sí o sí" en el principi "d'igualtat institucional".



Nuet ha presentat el pacte de claredat com la via per donar sortida al dret de Catalunya de decidir el seu futur: "Ens ha de servir per debatre com seria legítim per al conjunt de catalans i no només per a una part del país la realització d'un referèndum sobre el futur polític de Catalunya".

Els comuns, davant les acusacions del PSC d'aliar-se amb l'independentisme. "Ni en Cs ni amb el PP trobaran les solucions que Catalunya necessita", ha dit Nuet als socialistes, a aquí ha recordat que van donar suport a l'aplicació del 155.

JxCat i ERC obvien el seu trencament

Malgrat el desacord sobre els vots delegats que s'ha produït abans del ple, JxCat i ERC han obviat les seves discrepàncies al ple. Anna Caula (ERC) ha defensat el contingut de les propostes de resolució dels republicans, que assegura que parlen de "democràcia, defensa dels drets i les llibertats davant la repressió i d'autodeterminació", però també de del "model social de República Catalana".

Al seu torn, Gemma Geis (JxCat), ha fet èmfasi en la judicialització. "No vivim una situació normal ni la normalitzarem [...] Tenim presos i exiliats. Les dificultats per tirar endavant aquest ple [...] no ens han de fer oblidar que hi ha repressió i ingerència d'un jutge, el senyor Llarena", ha dit. "No hi ha prous presons per tanta dignitat. Un judici just? Dret a La defensa? un tribunal imparcial? [...] Aiviat farà un any d'aquesta presó injusta i d'aquest relat fals que no passa cap filtre internacional". La diputada de JxCat ha traslladat tot el suport a Torra en les seves decisions per fer front a les sentències contra els independentistes processats, també per donar un ultimàtum al govern espanyol. "La seva estabilitat al Congrés acaba al novembre", ha afirmat.

La CUP es desmarca

Per la seva banda, la CUP ha continuat defensant la via de la desobediència i ha cridat a crear més "1 d'octubres". "El senyor Torra ens demanava unitat. Li diem que si no posen el seu Govern a treballar pel seu poble, el seu poble no se'n sortirà i no li perdonarà mai", ha afirmat la diputada de la CUP Natàlia Sànchez.

També ha defensat la seva resolució en què es reprova el conseller d'Interior, Miquel Buch, perquè consideren que no respecta el "dret a protesta i la dissidència política" arran de les càrregues dels Mossos d'Esquadra en les darreres manifestacions independentistes. "Parin de pegar gent, parin de desnonar famílies i d'alimentar els relats dels Aznars", ha dit, advertint que, en cas contrari, no hi haurà República possible".