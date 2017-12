El PSOE diu que si no ha fet més aquest 2017 és per culpa de la qüestió territorial

Dia de balanços polítics de final d'any a Madrid. El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha comparegut des de Ferraz per analitzar aquest 2017. El líder socialista, Pedro Sánchez, no ha donat la cara, com sí ja ho ha fet el president de Ciutadans, Albert Rivera, en una roda de premsa amb to presidencialista des del Congrés.

Ábalos ha considerat que aquest 2017 ha estat "molt crític" i que Espanya ha viscut una "doble fractura": tant territorial com social. El número dos del PSOE ha censurat que Mariano Rajoy "no ha estat capaç d'abordar el desafiament secessionista fins que ha esclatat la major crisi a l'Estat". És més, considera que "l'ha alimentat". Preguntat sobre si el PSOE ha fet prou des de l'oposició aquest any, el secretari d'Organització socialista ha assegurat que la majoria d'iniciatives que han passat al Congrés ha estat gràcies al seu aval i que la seva acció ha estat "condicionada" per Catalunya. "Ens ha condicionat molt la qüestió territorial i l'agenda política", ha dit.

El partit taronja està crescut després dels resultats a Catalunya i els últims sondejos que els catapultarien a Espanya si hi haguessin ara eleccions anticipades. Ferraz, en canvi, intenta girar full a les eleccions catalanes i Sánchez emprendrà una gira el gener per diferents capitals de província de l'Estat amb un seguit d'assemblees obertes a tota la ciutadania sobre pensions. Vol tornar a posar els temes socials en l'epicentre de l'agenda mediàtica i sortir del debat territorial.

El PSOE no s'espera així a fer balanç d'any a escoltar l'habitual compareixença de Mariano Rajoy des del saló de tapissos de la Moncloa, que aquest any es produeix tan sols una setmana després que el president del govern espanyol sortís en roda de premsa des del mateix palau a valorar els resultats del 21-D. Llavors va reptar Carles Puigdemont a tornar per ser investit.