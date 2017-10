Puigdemont aposta per anar al Senat si el PP deixa de posar traves a la compareixença

A les portes d'un final de setmana trepidant, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha presidit un dimarts més la tradicional reunió del consell executiu. La trobada, l'última ordinària abans que divendres presumiblement el Senat acordi la suspensió de l'autonomia aprovant el 155, arriba marcada precisament pel debat sobre si el president ha de comparèixer al Senat. Tal com va explicar l'ARA, Puigdemont s'inclina per aquesta opció, tot i que tot dependrà de si la seva intervenció a Madrid és compatible amb el ple del Parlament previst també per dijous. En aquest cas, el Govern ha lamentat les traves amb que s'està trobant.

En roda de premsa, el portaveu del Govern, Jordi Turull, ha dit que, tal com va explicar l'ARA, la voluntat de Puigdemont és anar-hi, però ha subratllat que "sembla que cada cop el Senat ho posa més difícil". "La voluntat de poder-hi anar i explicar-se hi és, una altra cosa és que ens ho facin materialment possible. Sembla que hi hagi la voluntat que això no sigui possible", ha lamentat. Sobre la taula, el debat sobre com quadrar els horaris de forma que el president pugui anar al Senat sense renunciar al ple del Parlament previst per dijous.

A més, ha remarcat que en un primer moment la cambra alta havia comunitat a Puigdemont que hauria de comparèixer dimecres i que ahir, després que el Parlament convoqués el ple de dijous, el Senat va canviar de plans i va fixar la compareixença de Puigdemont també per dijous. El portaveu del Govern ha dit que "la por del debat no ha existit mai", i que el problema és de compatibilitat horària: "Si es compatible, hi anirà. Si no, no", ha avisat Turull.

Puigdemont encara no ha resolt la incògnita de la seva compareixença al Senat, però al Parlament li han volgut posar les coses fàcils. La presidenta de la cambra, Carme Forcadell, ha convocat el ple de dijous -en què els grups debatran la resposta al 155- a les 10.00 h i, per tant, amb temps suficient perquè el cap de l'executiu es desplaci a Madrid abans de les 17.00 h, quan teòricament podria comparèixer al Senat. La Generalitat descarta l'altra data que el Senat ha ofert a Puigdemont (divendres a les 10.00 h).

En ser preguntat sobre si l'expresident de la Generalitat José Montilla -ara senador del PSC- hauria de votar en contra del 155, Turull ha rebutjat la pertinència que el Govern indiqui a un senador què ha de fer en un debat. Tanmateix, ha recordat les paraules de Montilla fa anys quan -mentre s'esperava la sentència de l'Estatut- va avisar l'Estat del risc d'una creixent desafecció des de Catalunya envers les institucions estatals.

Turull ha subratllat també que el d'avui ha sigut el primer govern "sota l'amenaça del 155" i ha defensat que la concreció a la resposta política a aquest article es farà d'acord amb els grups parlamentaris de Junts pel Sí i la CUP, per la qual cosa ha evitat avançar cap escenari. "El paper principal en aquest moment el tenen els grups parlamentaris", ha explicat.

D'aquesta manera, el Govern evita posicionar-se per ara sobre si els pròxims dies s'ha d'aixecar la suspensió de la declaració d'independència que va decretar Puigdemont el 10 d'octubre, així com si sobre la taula hi ha la possibilitat que aquesta declaració d'independència vagi acompanyada d'una convocatòria d'eleccions. Tal com va explicar l'ARA, dins del sobiranisme hi ha diverses opinions, per la qual cosa es busca una resposta unitària.

On sí ha entrat el Govern aquest dimarts és en la resposta legal a la suspensió de l'autonomia. D'entrada plantejarà un conflicte de competències i després -un cop rebi el requeriment del Senat- el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, demanarà empara al Tribunal Constitucional en considerar que s'ha retorçat el reglament de la cambra alta. A més, es presentarà un contenciós administratiu en què es demanaran mesures cautelaríssimes perquè se suspengui immediatament l'aplicació del 155.

Comín considera una "vergonya" que es dubti dels ferits de l'1-O

Un cop més, però, la roda de premsa ha constatat la distància infinita entre l'executiu català i el govern espanyol. Tant Turull com el conseller de Salut, Toni Comín, han carregat contra el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, i contra el d'Exteriors, Alfonso Dastis. Especialment dur ha sigut Comín amb Dastis, després que el ministre hagi posat en dubte els ferits de l'1-O. "És una vergonya", ha dit Comín, i ha reclamat als dirigents del PP que vigilin que els seus companys no posin en dubte les víctimes.