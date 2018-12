Torra reclama un "diàleg efectiu" a Sánchez basat en els "consensos" de la societat catalana

Poques hores abans que el president espanyol, Pedro Sánchez, aterri a Barcelona amb els seus ministres, el cap de l'executiu català, Quim Torra, ha reclamat un "diàleg efectiu" amb la Moncloa que es basi en els "consensos" de la societat catalana. Uns consensos que, segons Torra, passen per un referèndum d'autodeterminació i el rebuig a la monarquia i a la "repressió". El president ha fet aquesta consideració en el marc de la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament, on l'oposició l'ha interpel·lat sobre el diàleg amb Sánchez –amb qui es veurà dijous a la tarda–, però també sobre les mobilitzacions convocades per divendres, coincidint amb la reunió del consell de ministres a la Llotja de Mar de Barcelona. Aquestes protestes han propiciat una enganxada amb la líder de l'oposició, Inés Arrimadas, que ha acusat el president de "protegir i blanquejar la violència". "Prou de mentides, senyora Arrimadas", ha etzibat el president, afirmant que Cs "s'inventa relats de violència" malgrat que el moviment independentista sempre s'ha mogut en el marc de "civisme" i el "pacifisme".

En les seves respostes, el president ha insistit en abanderar el "diàleg" i la "negociació" amb el govern espanyol. És per això que s'ha mostrat disposat, en resposta a les preguntes dels comuns i el PSC, a fer una reunió demà a la tarda "de govern a govern [espanyol] per parlar de tot". "Malgrat tenir presos i exiliats seguim apostant pel diàleg intern i també amb el govern espanyol", ha explicat el president de la Generalitat, que ha emplaçat els grups de l'oposició a reunir-se al Palau de la Generalitat el 8 de febrer en el marc de la taula del diàleg.

Per la seva banda, el líder socialista, Miquel Iceta, ha demanat al president que sigui "valent" i corri riscos per "parlar de tot" en la trobada amb el govern socialista. "Vostè vol parlar d'unes coses, el govern espanyol d'unes altres. Doncs parlin de tot", ha etzibat Iceta.

El president ha contestat que la Moncloa ha de tenir en compte les majories a Catalunya, malgrat mostrar-se obert a "escoltar" qualsevol proposta que vingui de Sánchez. "Nosaltres aspirem a poder discutir d'això amb Pedro Sánchez. Hem de representar més que mai el sentit majoritari de la societat catalana", ha explicat, aspirant que el diàleg entre governs sigui "sincer i efectiu".

Torra, però, confirma el format final de la trobada, ja que a hores d'ara continua l'estira-i-arronsa sobre com serà aquesta reunió, prevista per dijous a la tarda. Des de la Moncloa, la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, ha afirmat que es trobaran els dos presidents i ha negat la possibilitat d'una "minicimera" entre els executius, tot i que sí que ha admès que hi hauria un contacte entre ella mateixa i el vicepresident, Pere Aragonès. D'altra banda, des de la Generalitat asseguren que no hi haurà una trobada exclusiva entre els dos presidents, sinó que serà una reunió en què també participaran tres consellers –Elsa Artadi, Aragonès i Ester Capella– i tres ministres.

Enganxada amb Cs i el PP

El president Torra ha defensat el "civisme" de les mobilitzacions que es faran divendres amb motiu del consell de ministres a Barcelona. Ho ha dit en resposta a la líder de l'oposició, Inés Arrimadas, que ha reclamat a Torra que digui que les protestes convocades d'aquí dos dies són "il·legals". "Vostè protegeix els violents i els blanqueja", ha etzibat Arrimadas.

El president ha contestat amb contundència a la líder de Ciutadans, acusant-la d'inventar-se relats. "Prou de mentides, senyora Arrimadas", ha etzibat. "Ja està bé haver d'escoltar aquests discursos falsos i mentiders. Nosaltres estem en la via del diàleg i el respecte als drets humans i nosaltres no sortirem mai d'aquí", ha explicat. "Vostès no ens han de donar lliçons de res, ni sobre justícia ni sobre la pau", ha conclòs.

I ha afegit: "Aquest poble no ha fet mai violència, no s'inventin més relats de violència. Els que s'han inventat el relat de violència han portat els nostres companys a la presó", ha dit el cap de l'executiu català. "No continuïn pel camí de la irresponsabilitat, el nostre poble no és violent, al contrari", ha afirmat.

Poc abans, durant la sessió de control al Govern, el vicepresident, Pere Aragonès, també s'ha encès contra Cs: "Deixi'n de mentir d'una vegada i de dir que aquest Govern dona suport a la violència. Si un independentista actua violentament nosaltres ho rebutgem perquè ens fa vergonya, tingui la bandera que tingui", ha dit a la formació taronja, elevant el to, i ha afegit: "Els demano que facin el mateix quan l'extrema dreta campa pels carrers d'aquest país". Així s'ha expressat quan el diputat del partit taronja, José María Cano, li ha preguntat per les conseqüències per a l'economia del suposat suport del Govern als "actes il·legals dels comandos separatistes".



Posteriorment, davant d'una pregunta del també diputat de Cs Carlos Carrizosa, Aragonès ha tornat a retreure als d'Inés Arrimadas que no rebutgin obertament l'extrema dreta de Vox, que "es fa fotos" amb Cs i actua com a "braç armat de la fiscalia" als tribunals. També ha criticat que la formació taronja hagi tornat a parlar de "xiringuitos". "Volen parlar de xiringuitos? Doncs parlem del gran 'xiringuitazo'. La corona espanyola és el gran 'xiringuitazo' que portem 300 anys aguantant en aquest país", ha reblat Aragonès.

Torra respon a Casado

El debat entre el president i el PP també ha estat tens. El cap del Govern, convençut que la "serenitat" s'imposarà als carrers aquest divendres, s'ha enganxat amb el cap de files del PP, Alejandro Fernández, quan aquest li ha preguntat com garantirà la mobilitat de la ciutadania i l'obertura de comerços.El president li ha demanat que abans rebutgés les "expressions gravíssimes i intolerables" que el líder popular a l'Estat, Pablo Casado, ha fet aquest dimecres al Congrés, assegurant que Torra vol "sang" i una "guerra civil". "La sessió de control és per a vostè, no per a mi. Ja sé que això de la democràcia se li dona de pena, però ha de respondre", ha replicat Fernández, que ha acusat Torra de supeditar els drets i les llibertats a la qüestió identitària i li ha demanat "decència" i "dignitat". El president ha acabat responent-li que "no pot apel·lar a cap decència ni a cap dignitat" si abans no rebutja les expressions de Casado.

Torra ha assegurat que el Govern "garanteix la seguretat" i els "drets fonamentals" al país, i que "ho farà demà i ho farà divendres". "Cada dia garanteix la seguretat als carrers i les llibertats i els drets al país [...] També el dret a la concentració i la mobilització", ha afegit, criticant que el PP posi "en qüestió" la "policia democràtica" de Catalunya o la "seguretat al país". El president, de fet, ha acusat els populars d'alimentar els "relats ficticis de violència" que han portat els membres de l'anterior Govern a la presó, i ha conclòs: "A vostès els interessa que aquest divendres passi alguna cosa".