EN DIRECTE: Torra desafia els comuns a fer una moció de censura per desabancar-lo i tanca la porta a noves eleccions

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha desafiat aquest dimecres els comuns a presentar una moció de censura amb la resta de l'oposició si el vol desbancar. En resposta a una pregunta de la líder del grup, Jèssica Albiach, en què li ha reclamat noves eleccions, el cap de l'executiu ha assegurat que seria una "irresponsabiitat" avançar ara els comicis a Catalunya i ha insistit que JxCat i ERC compten amb la "majoria" de la cambra per seguir governant.

"Tenim majoria suficient per tirar endavant el programa de govern, tenim el 49% del suport a la cambra (...). Si creuen que poden fer president del govern a un altre, li suggereixo que parli amb la resta de l'oposició, que formin una coalició i presentin un candidat alterantiu", ha expressat Torra.



Albiach ha replicat que el que "és una irresposponsabilitat" és mantenir el govern, exigint de nou la convocatòria d'eleccions, i afirmant que la vida dels catalans "no ha millorat la vida en res" durant aquest any de l'executiu de Torra. "El resum del seu govern és la inacció social, la desorientació nacional i una gesticulació constant", ha afirmat el president. "No és cap misteri que aquest govern té els dies comptats, malgrat parlin ara de dimarts socials", ha afegit.

Els consellers i el president de la Generalitat, Quim Torra, se sotmeten a la sessió de control al Parlament, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) hagi obert la via penal contra ell per haver desobeit les ordres de la Junta Electoral Central (JEC) sobre els llaços. Relacionat amb això, Torra ha acusat de "manca de valentia" als comuns per haver retirat en el primer avís de la Junta Electoral Central el llaç groc per reclamar la llibertat dels presos polítics.

Al marge de la sessió de control, Torra també compareix a les 11:30 hores davant el ple per explicar els últims canvis al Govern, amb el relleu de Meritxell Budó i Mariàngela Vilallonga en substitució d'Elsa Artadi i Laura Borràs. A la tarda (16 hores) intervindrà el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno.

Bargalló i Aragonès s'enganxen amb Cs

Al torn de preguntes als consellers, tant el d'Ensenyament, Josep Bargalló, com el vicepresident i titular d'Economia, Pere Aragonès, s'han enganxat amb Cs. En el primer cas, i després que la diputada del partit taronja Sonia Sierra acusés el Govern d'adoctrinar a les aules i convertir les escoles en "fàbriques de futurs separatistes", Bargalló li ha respost brandant una cartolina negre -ironitzant en relació als cartells que habitualment, i aquest cop també, ensenya Cs- per afirmar que a l'escola li esperaria "un futur se foscor" si els d'Inés Arrimadas controlessin l'educació. "Un futur de perversitat que, per sort, mai existirà. L'escola està en mans dels mestres i no de vostès", ha sentenciat.

"Les famílies poden estar tranquil·les sabent que als nens potser els toca pintar aquell dia propaganda política?", li ha preguntat Sierra, en referència als llaços grocs que van retirar els Mossos en escoles que seran col·legis electorals. El conseller li ha respot que a finals de març, després de l'ordre de la JEC, la policia catalana va visitar 2.700 escoles i va aixecar 59 actes, "algunes de les quals per haver-hi llaços liles" i d'altres grocs. Sierra ha apuntat que la presència "d'un sol llaç" ja li sembla "massa".

Tot seguit ha pres la paraula el portaveu de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, que ha denunciat els "atacs feixistes des de l'independentisme" que estan patint els partits constitucionalistes. Recordant que alguns d'aquests han estat reivindicats per l'organització juvenil Arran, Carrizosa ha preguntat per què encara no hi ha hagut detencions i ha proposat que els partits que donen suport a aquestes accions -en referència a la CUP- no tinguin accés a recursos públics.

"Vostè ha dit que el Govern impulsa la violència i demano que ho retiri, perquè el Govern no només rebutja qualsevol atac, tingui la ideologia que tingui", li ha respost Aragonès, que ha demanat confiança en el cos de Mossos i li ha proposat al partit taronja un acord entre tots els grups per "condemnar automàticament qualsevol atac que rebi qualsevol seu de qualsevol grup". Una proposta que, tal com ha recordat, va posar sobre la taula el director de l'Oficina de Drets Civils i Polítics de la Generalitat, Adam Majó, al qual Cs acusa de ser un "radical".