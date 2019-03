Torra assegura que no s'amaga darrere el Síndic en la polèmica dels llaços grocs

El president de la Generalitat, Quim Torra, es manté a l'espera d'un informe del Síndic de Greuges per decidir si retira o no els llaços grocs dels edificis públics en període electoral. Una situació que ha portat Cs a carregar directament contra ell durant la sessió de control d'aquest dimecres al Parlament. "Quina part de «Retiri la propaganda separatista» no ha entès? No s'amagui darrere els consellers i el processista major del regne, el Síndic", li ha reclamat la cap de l'oposició, Inés Arrimadas. "Jo no m'amago de res i he pres les decisions que considero que he de prendre", ha replicat Torra, tot subratllant que ell "mai" limitarà la llibertat d'expressió i la democràcia.

"Si consideren que els llaços grocs i les estelades són símbols polítics, estan acceptant que tenim presos polítics", ha dit el president mirant cap a la bancada de Ciutadans, davant d'evidents gestos de desaprovació d'Arrimadas. Torra ha subratllat que, mentre el partit taronja es dedica "a les denúncies i les querelles", ell ha visitat ja "150 pobles i 40 comarques per fer política". "Pensen que poden obligar els ciutadans a pagar impostos, complir les normes i acatar les sentències i després vostès fan el que els hi dona la gana", li ha tornat a retreure Arrimadas, que ha acabat esmicolant una fotografia de la façana de la Generalitat amb la pancarta per la llibertat dels presos polítics.

Arrimadas diu que els "gallets" dels presos "s'enfonsen" davant del jutge

El discurs d'Arrimadas ha generat desaprovació entre els diputats independentistes. Davant la remor de fons, la líder de Cs els ha demanat "calma". "Aquí són molt gallets però s'enfonsen davant dels jutges", ha expressat tot seguit.

La diputada cupaire Maria Sirvent ha demanat la paraula un cop ha acabat la picabaralla entre Arrimadas i Torra per reclamar al president del Parlament, Roger Torrent, que amonestí la cap de l'oposició per "incompliment del reglament", en fer servir una expressió que considera que és una falta de respecte. Torrent ha recollit la protesta i ha explicat que el tema es discutiria a la mesa del Parlament.

Ha respost el portaveu de Cs, Carlos Carrizosa, que ha criticat que Sirvent els doni "lliçons d'estil" quan aquest dimarts en comissió "aclamava els feixistes d'Arran" i les seves pintades a les seus del PP i Cs.

"No s'enrigui del Síndic"

La batalla entre Ciutadans i l'executiu català per l'exhibició de símbols grocs als edificis públics havia començat abans, amb moments de tensió entre el portaveu del partit taronja, Carlos Carrizosa, i el conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch. "Estem esperant un informe del Síndic de Greuges", havia insistit Bosch. Unes paraules a les quals Carrizosa ha reaccionat esclatant en rialles. "No s'enrigui del Síndic de Greuges", li ha retret Bosch, a la qual cosa el diputat taronja ha respost: "¿Els ciutadans abans de pagar impostos li demanen consell al Síndic? Què pensa fer vostè per assegurar que es respectaran les institucions?"

651x366 El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa / PERE VIRGILI El portaveu de Ciutadans, Carlos Carrizosa / PERE VIRGILI

El conseller ha contestat a aquesta pregunta atacant Cs i recordant el "frau" de la tupinada a les eleccions primàries de la formació (que el partit va haver d'acabar admetent), així com una portada del diari 'Abc' que el 2017 contenia una gran fotografia de la cara de la candidata a les catalanes, Inés Arrimadas: "Això és manipulació electoral. Vostès només denuncien el que els interessa". En el mateix sentit, Bosch ha etzibat a Carrizosa: "El frau sou vosaltres". "Els llaços grocs no hi seran el dia que no tinguem exiliades i exiliats polítics", ha sentenciat.

Atacs racistes

Al seu torn, la diputada dels comuns, Marta Ribas, ha reclamat explicacions a l'executiu sobre els atacs racistes contra els 'menes' la setmana passada a Castelldefels. El conseller de Treball, Chakir el Homrani, ha apuntat que "la primera base del pensament racista és parlar d'individus com si fos tot un col·lectiu, negar la diversitat". "Amb aquests infants de joves, s'ha deshumanitzat: ens hem oblidat que són nois i noies amb projectes", ha denunciat, i ha afirmat que "la manera de lluitar contra el racisme i la xenofòbia" és a partir de "la negociació, del diàleg" amb els col·lectius, la qual cosa, ha assegurat, està calendaritzada.