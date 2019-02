Torra anuncia que el Govern farà una "contraoferta" als comuns per tirar endavant els pressupostos

El president de la Generalitat, Quim Torra, s'ha sotmès aquest dimecres a la sessió de control al Parlament en plena negociació pels pressupostos de la Generalitat i l'Estat i l’endemà de la taula de diàleg entre partits polítics catalans. El president ha anunciat, en resposta als comuns, que el vicepresident, Pere Aragonès, els farà una "contraoferta" per reprendre les converses sobre els comptes catalans, dues setmanes després que s'aixequessin de la taula. El president també ha remarcat el bon clima que hi va haver ahir entre el PSC, els comuns i el Govern en la trobada del Palau de la Generalitat. Això sí, ha reclamat "omplir de contingut" la paraula 'diàleg' per tal d'"avançar" en la resolució de conflicte.

Tot i l'anunci del president, la sessió de control ha estat marcada per l'inici del judici de l'1 d'Octubre, ja que aquest és l'últim plenari abans que comenci el procés judicial al Tribunal Suprem. La líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha utilitzat la seva intervenció per donar suport als acusats que s'enfronten a penes de fins a 25 anys de presó. "Menys querelles, menys tribunals i menys amenaces i més política i més democràcia", ha conclòs, criticant Ciutadans per no contribuir a reduir la tensió -ja que es nega a assistir en aquest tipus de reunions-. Ha recordat, en aquest sentit, les paraules del president de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, que el cap de setmana va defensar que no s'havia d'aplicar un altre 155 a Catalunya. "No es pot tirar més llenya al foc", ha considerat.

En aquest sentit, el president ha agraït el suport dels comuns i ha reclamat la "unitat de tots els demòcrates" per encarar el judici del referèndum. També s'hi han referit els cap de files de JxCat, Albert Batet, i d'ERC, Sergi Sabrià. "La 'fake news' més gran és la suposada violència d'aquest judici", ha contestat Torra al republicà, que ha criticat Ciutadans per "dir mentides" sobre el Procés.

"El trasllat ha sigut una autèntica indecència", ha contestat el president sobre les garanties del procés judicial al Suprem. I ha afegit que, tal com ha anat el procediment, és "impossible" que aquest judici sigui just. Així, ha assegurat que la "comunitat internacional" s'està "adonant" de la vulneració de drets fonamentals que s'està produint.

Torra també ha contestat al líder del PP, Alejandro Fernández, defensant el referèndum i el rol que van jugar els presos i els exiliats. "Estem al costat correcte de la història", ha expressat el cap de l'executiu.

Visita als presos el cap de setmana

El president ha anunciat que aquest cap de setmana anirà a visitar els presos polítics a Madrid, a Soto del Real i Alcalá-Meco. També ha dit que ell i el vicepresident, Pere Aragonès, assistiran a la primera sessió del judici del referèndum de l'1 d'octubre del 2017.

"Els jutgen a ells perquè van complir el mandat democràtic. Hem de seguir el seu exemple i seguir amb aquest mandat democràtic. Donarem una resposta democràtica i de dret a l'autodeterminació de la sentència", ha afirmat.

Àrea de seguretat del president

El líder del PSC, Miquel Iceta, ha preguntat per la nova àrea de seguretat creada per protegir el president, la conselleria de Presidència, expresidents i les instal·lacions del Palau de la Generalitat. El socialista ha demanat explicacions al president i ha afirmat que la prioritat hauria de ser "millorar l'àrea de seguretat ciutadana".

Torra ha defensat la decisió assegurant que es tracta d'una mesura "tècnica" i que replica el model de l'estat espanyol o altres estats. "És un criteri tècnic i es crea per garantir la seguretat del president. Repliquem els estats, és evident que el president de la Generalitat té mesures de seguretats diferents", ha argumentat Torra. També ha refermat el "compromís" amb el cos de Mossos d'Esquadra i ha recordat que la Generalitat ha obert noves places per dotar el cos de "més recursos".