L'exalcalde socialista de Gimenells aspira a recuperar l'alcaldia amb el PP

L'exalcalde de Gimenells i Pla de la Font Dante Pérez, que va deixar el PSC per l'aliança amb Units per Avançar, es tornarà a presentar el maig com a alcaldable al petit municipi del Segrià. Aquest cop, però, ho farà sota les sigles del PP, segons ha confirmat aquest dimecres en una entrevista al digital E-noticies. Pérez ja va formar part de les llistes dels populars al Parlament a les eleccions del 21-D, tot i que ho va fer com a independent. En la mateixa entrevista explica que va començar a militar al partit que ara lidera Alejandro Fernández després del congrés que la formació va celebrar a Sitges el novembre passat.

"Crec que el PP català ja s'està recuperant. El pitjor moment va ser fa un any quan, al meu parer injustament, la majoria d'electors catalans constitucionalistes van concentrar el vot en Ciutadans", afirma Pérez, que va ser expulsat de l'alcaldia de Gimenells per una moció de censura el passat 27 de març, després que hagués estripat el carnet socialista i s'hagués sumat a la candidatura del PP al Parlament com a número dos per Lleida.

"Crec que la majoria del poble rebutjava la moció de censura que em van fer, i me n’alegra que em parin pel carrer per demanar-me que em torni a presentar", diu, deixant clar que el seu propòsit de cara als comicis del maig és "recuperar l'alcaldia" amb el PP. Al partit no hi té "cap càrrec", però assegura que s'hi sent totalment identificat. "Vaig a un míting d'Alejandro Fernández i penso, aquest discurs sí que em representa", admet. En aquest sentit, defensa una aplicació del 155 a Catalunya.

Pérez no és l'únic exalcalde del PSC que, després d'estripar el carnet del partit, es torna a presentar al municipi sota unes altres sigles. L'exbatlle de Terrassa Jordi Ballart, que va deixar els socialistes quan van donar suport al 155, aspira a tornar a ser alcalde de la ciutat amb la plataforma independent Tot per Terrassa, la qual va presentar aquest desembre davant d'un miler de persones.