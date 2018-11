Díaz assegura que compareix al Senat pel cas dels ERO "com a candidata" a la Junta d'Andalusia

El Senat ha viscut aquest matí una tensa sessió de la comissió d'investigació del finançament dels partits polítics que, de retruc, s'ha convertit en un acte de precampanya de les eleccions andaluses, amb la compareixença de la presidenta andalusa, Susana Díaz. La dirigent del PSOE andalús ha volgut vincular constantment la seva citació –pel cas dels ERO– amb les eleccions. Tot i els 21 ex alts càrrecs del govern andalús acusats en el cas de les prejubilacions fraudulentes, Díaz ha insistit que la sessió al Senat tenia lloc per "l'interès d'alguns de contaminar el debat públic" d'Andalusia.

Díaz i el portaveu del PP, Luis Aznar, han protagonitzat una tens debat, amb constants retrets de tots dos. "En el meu àmbit competencial, no vaig tenir mai competències en ajudes", ha sentenciat Díaz, i ha etzibat a Aznar que comprèn "que busqui un minut de glòria" a costa seva, "24 dies abans de les eleccions". I ha afegit, acusant-lo de llançar "insídies": "Vostè pot mentir, però jo estic obligada a dir la veritat".

Aznar, al seu torn, ha acusat Díaz d'haver fet "una trucada" a la conselleria de Treball perquè "es destruïssin papers". Díaz, visiblement enfadada, ha negat els fets i li ha dit al portaveu del PP que era "una acusació molt greu" perquè havia afirmat que ella "havia manat destruir proves". Díaz, a més, li ha recordat a Aznar que ha fet una "acusació molt greu" quan la "causa" està oberta i "el judici oral acabant".

Durant la compareixença, Aznar ha intentat reiterades vegades vincular les subvencions dels ERO amb la família de la presidenta d'Andalusia. "Crec que han investigat tota la meva família i, al final, s'han trobat amb gent treballadora", ha assegurat Díaz, i ha tornat a afegir, com al llarg de la sessió, que "no han pogut trobar ni una sola taca"."Si alguna cosa tenen els andalusos és que coneixen el que guanyo jo i també el meu marit", ha dit de manera contundent Díaz.

Dos recessos després

Després de quatre hores de comissió, i amb cada cop més crispació entre Díaz i Aznar, Aznar li ha etzibat a Díaz: "No em digui com li haig de parlar", en resposta a la petició de la presidenta de la Junta, que li ha demanat que no li aixequés la veu. "Aixeco la veu quan ho considero", ha manifestat el portaveu del PP.

"Vostè em nega que la Junta d'Andalusia va demanar arxivar la causa?", li ha preguntat Aznar a la compareixent, en referència al cas dels ERO. Díaz ha explicat, al seu torn, que "aquesta causa té molts procediments: no és el mateix la causa general" que les subcauses, i ha acabat preguntant-li al portaveu popular quina era "la seva formació acadèmica", tot i que Díaz ha volgut matissar que no ho feia de manera grollera.

Compareixença a petició exclusiva del PP

La majoria absoluta que té el PP al Senat ha sotmès la presidenta de la Junta a comparèixer a la comissió sobre el finançament de partits. En aquesta sessió no hi participen la resta de partits –excepte el grup mixt– perquè consideren la comissió una "pantomima". Díaz va arribar a la direcció de la formació socialista i a la Junta d'Andalusia després d'aquest suposat frau.

Posteriorment a la compareixença de la presidenta de la Junta, i uns dies abans dels comicis del 2 de desembre, compareixeran els expresidents de la Junta Manuel Chaves i José Antonio Griñán, per a qui la Fiscalia Anticorrupció sol·licita penes d'inhabilitació, i en el cas de Griñán, sis anys de presó.