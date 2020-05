Dolors Sabater: “Un govern feble no atura el populisme del PP”

Creu que dimarts serà alcaldessa?

O ho seré jo o ho serà l’Albiol. Malgrat el veto inicial que tinc per part del PSC, la proposta que jo sigui alcaldessa és la que té més suports dins del bloc progressista.

Veient els recels entre els partits progressistes, ¿és viable fer un govern alternatiu fort?

Malgrat que pugui semblar impossible bastir un govern sòlid amb totes aquestes picabaralles, si tinc l’oportunitat de liderar aquest govern plural, posaré a la seva disposició la mirada feminista per buscar la cohesió i cooperació de tots.

¿Què pot oferir Guanyem al PSC perquè es repensi el seu veto?

Nosaltres hem enfocat les negociacions buscant un acord programàtic, sobretot un acord d’accions urgents per fer front a la crisi del covid-19. A més, vam fer una proposta de govern molt pensada perquè ells se sentissin còmodes.

Com a contraproposta, el PSC ha ofert fer-la vicealcaldessa.

Aquesta contraproposta, que jo no he vist i ningú m’ha explicat en cap espai de negociació, pecaria d’un error, que seria pensar que el tema va de càrrecs. Un govern, perquè sigui estable, ha de respondre al que va votar la ciutadania.

¿Descarten, doncs, votar el candidat del PSC?

Sí, totalment. Ja ho vam fer el 2019 i ha tingut un mal resultat. No cometrem el mateix error. Només per frenar el PP, posar la ciutat en mans d’un govern feble és contraproduent. Un govern feble, per molt que sigui progressista, no atura el creixement del populisme.

¿I compartir alcaldia és una opció?

Fa un any vam explorar-ho tot per buscar el suport del PSC: l’alternança, que jo fes un pas al costat en favor d’un altre candidat... Tot això va ser absolutament rebutjat, i ara són propostes cremades. Ara hem d’oferir un govern estable que tingui un lideratge fort i una cohesió que li permeti preservar-se de mocions de censura o rotacions d’alcaldia. Això dona inestabilitat i, per tant, ho descartem.

¿És pitjor que governi el PSC que Albiol?

És millor que governi un front plural de totes les esquerres. Això amb el PSC davant no ha estat possible. Nosaltres no vetem ningú, sinó que posem en valor els vots que tenim. Per tant, no acceptem vetos. ¿Què vol dir vetar la candidata de la força més votada d’esquerres?

¿Què és el primer que farà si és alcaldessa?

Reunir tot el govern, refermar els acords i impregnar aquest esperit de govern fort, conjunt, que ha de deixar enrere les diferències.

Si governa Albiol, ¿es plantegen una moció de censura més endavant?

Es descarta per la inestabilitat. Si les forces alternatives al PP fracassem ara, estem obligades a rearmar-nos i a fer una oposició al servei de la ciutat per frenar el populisme.