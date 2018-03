ERC manté el seu suport a Jordi Sànchez i rebat a la CUP que el programa acordat amb JxCat no és "autonomista"

Aquest cap de setmana la CUP va tancar la porta a donar suport a la investidura de Jordi Sànchez i aquest dilluns ERC ha tancat files públicament amb la candidatura de l'expresident de l'ANC -els republicans ja ho van explicar aquest dissabte en una entrevista a RAC1-. El portaveu de la formació, Sergi Sabrià, ha afirmat que el seu grup parlamentari traslladarà al president del Parlament, Roger Torrent, el seu suport a Sànchez. "ERC té les seves preferències, i són legítimes, però avui passen a un segon terme", ha assegurat Sabrià en roda de premsa a la seu del partit.

Els cupaires argumenten el seu rebuig a la investidura de Sànchez pel programa "autonomista" que han pactat JxCat i ERC, un diagnòstic que Sabrià no comparteix: "Tothom sap què és ERC i quins són els seus objectius: arribar a una República efectiva". Malgrat les discrepàncies, Sabrià creu que encara hi ha marge per continuar negociant -sense tornar a "començar de zero"- amb els cupaires per arribar a un acord que no aboqui a unes noves eleccions. "Seria una irresponsabilitat", ha avisat.

La investidura de Sànchez es podria garantir amb la cessió dels vots de Carles Puigdemont i Toni Comín, una opció que ERC, de moment, no es planteja. "Necessitem respostes i solucions efectives i no efectistes. Necessitem tots els vots que portin a un govern efectiu", ha argumentat Sergi Sabrià. Tampoc ha volgut entrar en possibles candidats alternatius si l'opció de Jordi Sànchez no prospera. "Tenim una oportunitat sobre la taula que és fruit de molts dies de treball i feina compartida", ha afirmat Sabrià.

Sense converses amb els comuns

Sabrià també ha defensat les paraules del diputat al Congrés Joan Tardà d'aquest dilluns en un article a 'El Periódico', en què emplaça a obrir converses amb el PSC i els comuns per ampliar la majoria social favorable a la independència. "La direcció d'ERC té clar que cal sumar i eixamplar la base; cal ampliar el nombre de ciutadans favorables a la República", ha argumentat Tardà. El portaveu republicà creu que les paraules de Tardà exemplifiquen el tarannà d'Oriol Junqueras: "Les paraules de Tardà representen el 'junquerisme' en l'estat mes pur". De tota manera, Sabrià ha admès que encara no han iniciat converses amb els comuns, perquè encara veu "una oportunitat d'arribar a acords amb els grups republicans", ha afirmat el portaveu republicà.