JxCat demanarà sotmetre Sànchez a votació tot i el no de la CUP

Quan semblava que el pas al costat del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, havia de portar la calma que precipités la investidura, ha arribat la tempesta. El no de la CUP a investir Jordi Sànchez -els quatre diputats anticapitalistes s’abstindran- fa que l’independentisme no tingui assegurada la majoria necessària al Parlament i ha fet que les negociacions s’endinsin en un terreny incert. Un context de bloqueig al qual ni tan sols s’entreveu una data límit. El compte enrere electoral encara no s’ha posat en marxa, i està en mans del president del Parlament, Roger Torrent, decidir si l’activa convocant -com li demanarà avui Junts per Catalunya durant la ronda de contactes per a la investidura- un ple que sotmeti el nom de Sànchez a votació tot i no tenir la majoria garantida.

La intenció de JxCat, expliquen fonts del grup parlamentari, és reclamar a Torrent que convoqui el ple d’investidura tot i el no de la CUP. Amb tota probabilitat, del debat no en sortiria un nou Govern -Sànchez no obtindria la majoria simple necessària en segona votació- però sí una data: la del termini per a la convocatòria automàtica d’unes noves eleccions. Un compte enrere de 60 dies -la llei preveu la repetició dels comicis dos mesos després de la primera votació d’investidura fallida- que afegiria pressió als partits en unes negociacions ara mateix encallades.

La pilota, opinaven ahir fonts de JxCat, és a la teulada del president del Parlament. D’una banda, ell és qui ha de decidir si convoca el ple d’investidura amb el nom de Jordi Sànchez damunt la taula. Després, apunten les mateixes fonts, ell seria qui tindria l’última paraula sobre si desobeeix el Tribunal Constitucional i permet el vot delegat de Puigdemont i Comín que asseguraria la investidura. Tanmateix, Torrent ha intentat fins ara evitar qualsevol pas que pugui suposar obrir un nou front judicial per a l’independentisme.

En cas que el ple s’acabi celebrant i el nom de Sànchez no prosperi, doncs, s’obriria un termini de dos mesos per arribar a un acord. Diverses fonts consultades procuraven ahir mostrar-se optimistes sobre el desenllaç de tot plegat, però ara mateix ningú té gaire clara la manera de començar a posar fil a l’agulla. Retocar el full de ruta sembla impossible amb el Tribunal Suprem pendent de qualsevol pas que pugui flirtejar amb la unilateralitat, i ningú posa ara per ara damunt la taula una renúncia a l’escó de Carles Puigdemont i Toni Comín que brindaria a JxCat i ERC els dos vots que els falten. De fet, fins i tot hi ha qui apunta a la possibilitat que JxCat torni a proposar Carles Puigdemont com a candidat si Sànchez no és investit, perquè el president de la Generalitat “sí que compta amb el suport de la CUP”, en paraules d’un dirigent de Junts per Catalunya.

Amb aquest escenari, la ronda de contactes que avui obre Torrent amb els grups servirà per mesurar l’ànim després que dissabte el consell polític de la CUP va frustrar les previsions dels que comptaven tancar aviat un acord. Ahir el diputat cupaire Vidal Aragonés reblava la negativa dels anticapitalistes a investir Sànchez amb l’actual full de ruta, i avisava que no els feia por haver de repetir eleccions. “No és la pitjor de les alternatives” si la realitat ha de ser gestionar una autonomia, va defensar als micròfons de RAC1. De fet, Aragonés anava més enllà i instava JxCat i ERC a buscar alternatives que no fessin necessaris els vots de la CUP, com ara ignorar el TC i permetre el vot delegat de Puigdemont i Comín, o buscar els vots de Catalunya en Comú.

Evidenciant la dificultat d’arribar a un acord entre les forces independentistes, la coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, responia hores després amb duresa a la CUP. “¿A qui més volen enviar a la paperera de la història?”, preguntava Pascal a la sortida del consell nacional que el partit va fer ahir a Barcelona. Des d’allà, la líder del PDECat va exigir als anticapitalistes acabar amb el “bloqueig” i evitar unes noves eleccions al Parlament que “el país no es pot permetre”. Tot i conjurar-se contra la repetició electoral, Pascal no va fer cap oferta que no passés perquè la CUP reconsideri la seva posició. Així, va remarcar que ha quedat molt clar que “l’etapa de la desobiència i la unilateralitat” ja ha passat, i va explicar que durant el consell nacional “ningú ha posat damunt la taula” que Puigdemont renunciï a l’acta de diputat. El que sí que va fer el màxim òrgan del PDECat entre congressos va ser reclamar un paper important en la composició del futur Govern, mantenint departaments clau com ara Ensenyament.

Tardà s’acosta als comuns i el PSC

Mentre l’independentisme busca ara com sortir de l’atzucac i evitar una repetició electoral que consolidaria el 155 durant mesos, el diputat d’ERC al Congrés, Joan Tardà, va sacsejar ahir el debat plantejant la necessitat que “el republicanisme” eixampli la base independentista “bastint ponts” amb els comuns, però també amb el PSC de Miquel Iceta, a qui convidava a decidir “si es planta o abona la involució dels drets i les llibertats”. Una proposta que no va ser ben rebuda per Demòcrates, que comparteix grup amb els republicans al Parlament i que ahir, a través d’Assumpció Laïlla, avisava que bastir ponts amb “aquells que callen davant la presó i l’exili” suposaria “allunyar-se molt” del mandat de l’1-O.

L’independentisme, doncs, continua encallat mentre espera si s’activa el compte enrere electoral.