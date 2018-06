ERC garanteix que la suspensió dels diputats processats per l'1-O no la decidirà el Suprem

El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena ha ratificat aquest dimecres el processament contra els responsables de l'1-O i és qüestió de dies o d'hores que acabi dictant la suspensió dels investigats per rebel·lió. Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva i Jordi Sànchez es mantenen a l'expectativa, però els seus grups polítics, JxCat i ERC, es preparen per plantar batalla al Parlament. El reglament de la cambra preveu que la suspensió d'un diputat només pugui ser acordada per majoria absoluta en una votació al ple i no pas per un agent extern -en aquest cas el Suprem. Els principals partits independentistes no han aclarit encara si forçaran aquesta votació, però ERC ja ha avançat que "serà el ple qui decideixi".

"Hem de defensar la sobirania del Parlament i també en aquest tema el Parlament és sobirà i es regeix amb les seves pròpies normes. És al Parlament a qui li tocarà decidir. I no deixarem que ens ho imposin des de fora", ha subratllat aquest dimecres el president del grup parlamentari d'ERC, Sergi Sabrià. La decisió, segons ell, correspon al ple, tot i que ha evitat respondre si plantejaran que la suspensió s'acabi votant a l'hemicicle.

Segons el president del grup republicà, "és inconcebible la suspensió dels diputats sense sentència ferma" i més tenint en compte que se'ls processa amb una resolució "que vulnera els seus drets polítics", perquè descriu una violència "que no va passar". "Els defensarem fins a les últimes conseqüències", ha afegit.

La llei d'enjudiciament criminal obre la porta a la suspensió dels càrrecs públics quan el processament per rebel·lió sigui ferm. Una qüestió que xoca frontalment amb el reglament del Parlament, que només preveu aquesta suspensió si és acordada per la cambra. El xoc està servit, perquè algunes fonts jurídiques consideren que la llei preval sobre el reglament i d'altres defensen tot el contrari. De fet, fonts de JxCat defensen no només que es voti al Parlament sinó que es rebutgin les suspensions, tot i que la direcció encara no ha pres una decisió al respecte.

El vicepresident primer del Parlament, Josep Costa, ha reaccionat des de Washington als processaments. Ha mostrat la seva decepció per la decisió del Suprem, però ha avisat que, de moment, no afecta "a la condició política ni als drets" dels diputats que estan a la presó o a l’estranger. "S’ha dit que si es confirmava se’ls podria suspendre de drets, però a dia d’avui no existeix aquesta decisió i, per tant, ens queda esperar a veure en quins termes es pot formular això. Quan arribi, si arriba, ho analitzarem", ha dit en declaracions recollides per l'ACN.

A més, ha demanat "apel·lar al significat original de l’article de la llei d’enjudiciament criminal", concebuda per a lluitar contra el terrorisme. "No hi ha res en aquest cas que es relacioni amb el terrorisme. Que no es pretengui alterar la composició del Parlament amb això”, ha demanat.