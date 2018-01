JxCat i ERC pacten investir Puigdemont i fer president del Parlament Roger Torrent

Acord entre Junts per Catalunya i ERC: han pactat proposar Carles Puigdemont com a candidat a president de la Generalitat i fer president del Parlament Roger Torrent. Així ho han comunicat a última hora d'aquest dilluns les dues candidatures en un comunicat conjunt després de mantenir una trobada al Parlament que ha durat prop de dues hores. Després que els republicans anunciessin que Roger Torrent serà el seu candidat a la presidència del Parlament, una comitiva d'ERC -Pere Aragonès, Josep Maria Jové i Jordi Bacardit- s'han trobat amb la direcció de JxCat -Elsa Artadi, Albert Batet i Josep Rull, entre d'altres- per tancar els serrells de la sessió constitutiva del Parlament i la investidura.

Des de la llista del president vinculaven la negociació de la mesa del Parlament amb la investidura a distància del president de la Generalitat, Carles Puigdemont. A parer seu, l'elecció dels membres de la mesa havia de portar el compromís que s'intentaria una investidura a distància -malgrat que els lletrats del Parlament ja s'hi han pronunciat en contra. Tanmateix, fonts republicanes asseguren que encara no s'ha concretat com es produirà la investidura.

En els darrers dies guanyava pes la possibilitat de delegar el discurs a un altre diputat de JxCat en base a l'article 83.1 del reglament del Parlament. D'aquesta manera, els independentistes creuen que no es podrà impugnar el ple d'investidura perquè es mantindrà la incògnita fins a darrera hora de si Puigdemont tornarà de Brussel·les. Tanmateix, des de la candidatura del president descarten que torni abans de ser investit per anar a la presó.