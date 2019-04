ERC porta al defensor del poble europeu la discriminació de l'Eurocambra a les peticions sobre Catalunya

La Comissió de Peticions del Parlament Europeu és l'organisme intern on els ciutadans europeus es poden adreçar de manera més directa perquè els seus representants comunitaris debatin els temes que ells mateixos proposin. Per aconseguir-ho, s'ha de presentar una petició formal que després pot ser acceptada pel comitè o no. És en aquest organisme on es va debatre recentment, per exemple, la neutralitat política de TV3. Però els eurodiputats d'ERC denuncien que desenes de peticions sobre la situació a Catalunya arran del referèndum de l'1-O han sigut sistemàticament rebutjades. I, per això, han decidit presentar una queixa formal a la Defensora del Poble de la Unió Europea per "mala administració" del comitè.

Ho han anunciat aquest dimarts els eurodiputats d'ERC, Josep Maria Terricabras i Jordi Solé. "Com que entenem que la ciutadania europea no ha estat ben tractada hem d'acudir al Defensor del Poble per posar de manifest el funcionament anormal del comitè", ha explicat Solé, que creu que s'ha actuat des del "biax" polític per part dels responsables d'aquest comitè. La presidenta d'aquest organisme de l'Eurocambra és l'eurodiputada d'ALDE, Cecilia Wikström, i la vicepresidenta és la mallorquina membre del PP Rosa Estaràs Ferragut.

Val a dir, però, que el procés d'admissió a tràmit de les peticions es fa a través d'una votació dels membres del comitè, que són representants de la majoria política de l'Eurocambra. Tot i això, els eurodiputats d'ERC consideren que el comitè ha de mantenir un principi de "neutralitat" quan es tracta d'admetre a tràmit certes peticions i que el "debat polític" s'ha de produir a posteriori. Des del Parlament Europeu recorden que una vegada s'ha rebut una petició, són analitzades pel secretariat que en fa un resum i emet una recomanació als seus membres. "És decisió dels eurodiputats decidir si volen o no acceptar una petició i, per tant, incloure-la a l'agenda", recalca una portaveu, que també recorda que es va acceptar una petició per debatre sobre la neutralitat de TVE.

Els eurodiputats d'ERC recalquen que no denuncien el fet que el comitè doni la raó a les peticions sobre Catalunya, sinó que simplement no admeti a tràmit aquestes peticions. Alhora, expliquen que ja des de principis del 2018 van queixar-se als òrgans de gestió del comitè perquè es va decidir "bloquejar" totes les peticions que tractessin sobre aquesta qüestió. Asseguren que no havien fet el pas de portar-ho al Defensor del Poble Europeu perquè havien optat per no generar conflicte, però que el detonant ha sigut el rebuig d'admissió d'una petició que l'ANC va presentar el gener del 2018.



Recentment hi ha hagut altres decisions a l'Eurocambra que els eurodiputats catalans han considerat fins i tot "censura", com ara el veto a una conferència on havien de participar el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont per motius de seguretat. Poques setmanes després d'aquesta decisió, l'Eurocambra va permetre una conferència de Vox. Torra i Puigdemont ja van decidir aleshores demanar a l'Ombudsman europea que investigués aquesta decisió.