ERC s'inclina per vetar la tramitació dels pressupostos i diu que valora una esmena a la totalitat

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha afirmat aquest dilluns que els republicans s'inclinen per presentar una esmena a la totalitat als pressupostos, encara que ha matisat que s'ha d'acabar de decidir -hi ha temps fins el 8 de gener-. "La situació que vivim a Catalunya és d'excepcionalitat", ha afirmat, i això està associat a un no als pressupostos que no serveixen per acabar amb la "vulneració" de drets. "Pedro Sánchez ha seguit amb la repressió de Mariano Rajoy", ha considerat Vilalta, afegint que si no hi ha canvis de posicionament per part del govern espanyol, ERC tampoc negociarà ni canviarà el seu no als comptes.

Pel que fa a la inversió en infraestructures que ha anunciat el govern espanyol, Vialta ha exigit al govern espanyol una "solució política" al conflicte. "Això no va de partides pressupostàries. Això ho podríem negociar si no hi hagués un marc de repressió. No hi ha normalitat al nostre país, no ens trobaran a negociar partides concretes dels pressupostos perquè no va d'això. No ens hi trobaran. Ens trobaran en el debat pels drets i la democràcia", ha afirmat.

Sobre l'enganxada amb el president, Quim Torra, la setmana passada -quan va amenaçar amb una crisi de govern si no hi havia un no als pressupostos-, Vilalta ha puntualitzat que ERC ja "fa molts dies" que rebutja els comptes. Ara bé, com va fer el diputat Joan Tardà, també ha dit que malgrat volen la "unitat d'acció" la decisió la prendrà el grup parlamentari republicà a Madrid.

Vilalta ha afegit que ERC treballarà per una "estratègia" conjunta amb el PDECat al Congrés dels Diputats. Precisament, aquest dilluns, la direcció del Partit Demòcrata està reunida a Waterloo amb l'expresident Carles Puigdemont. La direcció de la formació, capitanejada per David Bonvehí i Míriam Nogueras, està dividida sobre aquesta qüestió: malgrat que mantenen el no final als pressupostos, la majoria de l'executiva aposta per permetre, almenys, la tramitació a la cambra espanyola per donar marge al diàleg amb el govern espanyol. Nogueras, però, s'ha pronunciat en contra també d'aquest punt.

Els pilars de la defensa dels advocats

D'altra banda, Vilalta també s'ha referit al judici. Ha afirmat que ERC l'afronta com un "judici polític" i ha assegurat que "acusarà l'Estat" denunciant una "persecució" de l'independentisme. "L'Estat acabarà pagant el preu", ha afirmat la portaveu, Marta Vilalta. "Afrontem aquest context amb tota la dignitat. És un judici a la democràcia, en tant que persegueix les urnes i el vot, i estem convençuts que guanyarem amb més democràcia", ha assegurat.

Vilalta ha afegit que els lletrats dels presos d'ERC es basaran en tres pilars en el judici: defensar la legalitat i la legitimitat del projecte independentista i de poder decidir el futur de Catalunya en referèndum; el rebuig dels fets que relata la Fiscalia perquè consideren que no hi ha hagut violència i que, per tant, no hi ha els delictes de rebel·lió i sedició; i finalment "acusar" l'Estat de vulnerar els drets fonamentals amb l'objectiu de voler "eliminar" i "criminalitzar" l'independentisme.