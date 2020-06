ERC amenaça amb "mesures legals" si Sánchez no fa canvis al decret de la nova normalitat

La treva de desavinences que ERC i el PSOE van semblar firmar la setmana passada amb l'acord per la sisena pròrroga de l'estat d'alarma ha durat poc. Aquest dilluns els republicans s'han mostrat indignats amb el contingut del decret que ha fet el govern espanyol per gestionar la nova normalitat i han amenaçat amb emprendre "mesures legals" si no hi introdueix canvis. Esquerra considera que el decret busca perpetuar la "recentralització" de competències de la Generalitat cap a l'Estat que ha estat vigent durant tot l'estat d'alarma.

En la posició dels republicans traspua la sensació de sentir-se enganyats pel president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Quan van pactar amb el PSOE la sisena pròrroga de l'estat d'alarma, ERC va proclamar que gràcies a aquell acord es posava fi a la usurpació de competències, sobretot en l'àmbit de Salut, que havia fet l'executiu central. Així, els republicans consideren que Sánchez no només no compleix aquell acord, sinó que agreuja el problema amb el nou decret. En roda de premsa telemàtica, la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha demanat una "rectificació" perquè el decret no sigui un nou obstacle perquè la Generalitat pugui tenir "tot els recursos per gestionar" la desescalada i el retorn progressiu a la normalitat.

Si el decret s'aprova i acaba recentralitzant competències de nou, el govern espanyol posaria en un compromís Esquerra i la seva estratègia pactista amb Madrid, que li ha valgut més d'un enfrontament a Catalunya amb JxCat. "Nosaltres sempre hem tingut la mà estesa i només ens hem trobat amb improvisacions i imposicions", ha lamentat Vilalta. El que no ha fet la dirigent republicana és precisar a quin tribunal portarien aquestes mesures legals. Esquerra porta molts anys sent molt crítica amb els dues principals instàncies judicials espanyoles: el Constitucional i el Suprem. El republicans confien que arribi la rectificació del govern central i no ho hagin de precisar mai. "El decret és una nova ingerència a les competències de la Generalitat, però encara estan a temps de rectificar", ha conclòs.

Malgrat tot, diàleg

Tot i amenaçar amb portar el govern espanyol als tribunals, els republicans insisteixen que cal reactivar la taula de diàleg entre la Generalitat i l'Estat per abordar el conflicte polític. Es va posar en marxa del 26 de febrer, però va quedar suspesa amb el coronavirus. Així, per a Esquerra, no és incompatible denunciar Sánchez i la vegada voler mantenir-hi una trobada. Vilalta ha defensat que és "evident" que no es pot "confiar" en el govern espanyol, però la recepta per afrontar-ho és intentar dir-li a la cara aprofitant aquesta taula. Els republicans no han volgut polemitzar amb el president de la Generalitat, Quim Torra, que divendres va qüestionar aquest instrument, i s'han limitat a confiar que la taula es tornarà a reunir el juliol i que "els presidents" –Torra i Sánchez– seran els encarregats de posar-hi una data.